Потрібно на $12-15 мільярдів більше - Мінфін про зовнішнє фінансування на 2025 рік

За оновленим прогнозом Міністерства фінансів, Україна наступного року потребуватиме на 12-15 млрд дол. більше зовнішнього фінансування, ніж це передбачено розрахунками Міжнародного валютного фонду.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінфіну, про це повідомила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова під час заходу, організованого Центром економічної стратегії (ЦЕС) та German Economy Team (GET) на тему: «Скільки грошей не вистачає Україні? Дефіцит бюджету, допомога партнерів та перспективи на 2025 рік».

"Згідно з розрахунками МВФ у програмі Extended Fund Facility, на 2025 рік потреба у зовнішньому фінансуванні оцінюється на рівні 22,7 млрд дол. США. Виходячи з перегляду припущень, на яких базується прогноз на наступний рік, потреба у зовнішньому фінансуванні збільшиться на 12 - 15 млрд дол. США", - наголосила заступниця міністра.

За її словами, ключовими чинниками, що впливають на зростання фінансових потреб, є активність бойових дій та ризики тривалості війни, а також систематичне зростання видатків сектору безпеки та оборони.

Щодо використання прибутків від знерухомлених суверенних активів РФ на користь України позиція уряду залишається незмінною, наголосила заступниця міністра.

"Важливо знайти механізми, щоб якнайшвидше забезпечити Україну додатковими фінансовими ресурсами на 2025 рік. <...> Ми переконані, що це фінансування має бути безумовним і не має призводити до погіршення боргової стійкості країни", - заявила Зикова.

Вона назвала критичним для повноцінного фінансування всіх бюджетних потреб спільне рішення G7 щодо створення механізму фінансування, забезпеченого доходами, що генеруються замороженими російськими активами, на користь України.

"Водночас вбачаємо це рішення як перший крок до повної конфіскації всіх заморожених активів РФ", - підсумувала Зикова.

Як повідомлялось, на саміті G7 у червні було ухвалено резолюцію, яка передбачає використання прибутків, отриманих від заморожених російських активів, для кредитів Україні. Київ при цьому сам зможе вирішувати, на що спрямовувати ці гроші.