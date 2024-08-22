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Україна розраховує залучити ще $13,5 мільярда зовнішнього фінансування до кінця року - Мінфін
23:18 21.08.2024 |
Україна до кінця 2024 року розраховує залучити ще близько 13,5 млрд дол. США зовнішнього фінансування.
Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінфіну, про це повідомила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова під час заходу, організованого Центром економічної стратегії (ЦЕС) та German Economy Team (GET) на тему: «Скільки грошей не вистачає Україні? Дефіцит бюджету, допомога партнерів та перспективи на 2025 рік».
За словами Зикової, йдеться про отримання до кінця нинішнього року близько 4 млрд євро від Європейського Союзу в межах фінансового інструменту Ukraine Facility; понад 3,9 млрд дол. від Сполучених Штатів; близько 2,2 млрд дол. від МВФ за результатами виконання Програми EFF; близько 2 млрд дол. від Уряду Японії та близько 500 млн дол. - від Великої Британії.
Заступниця міністра нагадала, що завдяки системній роботі з міжнародними партнерами та імплементації необхідних реформ у 2024 році вдалося залучити вже близько 24,7 млрд дол. прямої бюджетної підтримки.
Як повідомлялось, державний та гарантований державою борг України протягом другого кварталу 2024 року зріс у гривневому еквіваленті на 243,7 млрд грн, а у доларовому - на 1,1 млрд дол. США. Збільшення боргу відбулося в основному через зростання довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.
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