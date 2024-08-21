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Уряд вніс до реєстру новий індустріальний парк на Львівщині
12:50 21.08.2024 |
Кабінет Міністрів на засіданні 20 серпня ухвалив рішення про включення індустріального парку «Технологій та бізнесу» у Львівській області до Реєстру індустріальних парків.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.
«Парк «Технологій та бізнесу» на Львівщині створить до 450 робочих місць у переробній промисловості. Зокрема, це виробництво товарів з високою доданою вартістю - комп'ютери, електрона та оптична продукція, електричне устаткування», - зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.
Ініціатором створення індустріального парку «Технологій та бізнесу» є Новояворівська міська рада.
Розвиток парку буде фінансуватися за рахунок двох джерел: 210,5 млн грн інвестицій від учасників-інвесторів та 1,4 млн грн з місцевого бюджету на облаштування території.
Зазначається, що у 2024 році це 23-ий парк, який внесено до Реєстру індустріальних (промислових) парків.
В Україні зареєстровано вже 91 індустріальний парк.
Як повідомляв Укрінформ, у державному бюджеті на 2024 рік закладено 1 млрд грн на виконання програми розвитку індустріальних парків. Ці кошти підуть на співфінансування облаштування або будівництва інженерно-транспортної інфраструктури, а також часткове відшкодування вартості приєднання до електричних мереж.
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