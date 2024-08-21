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АНАЛІТИКА

Кабмін не планує підіймати пенсійний вік: Стандарт 2017 року є оптимальним

10:44 21.08.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів не розглядає підвищення віку виходу на пенсію в рамках реформи пенсійного забезпечення. Про це сказала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю Укрінформу.

"Ні, ми не будемо його збільшувати. Стандарт, закладений у 2017 році, є оптимальним, і його варто зберегти. Він регламентує не вік людини, а кількість відпрацьованих років. Водночас у 65 років за будь-яких обставин громадянин може вийти на пенсію. На мою думку, це - непоганий варіант", - сказала Жолнович.

Водночас вона визнала, що держава зацікавлена у тому, щоб людина хотіла працювати довше і мала можливість це робити.

"Людина у 65 років - це не дідусь із сивою бородою. Це ще дуже активна особистість, яка хоче бути затребуваною в суспільстві, має гарні можливості робити внесок в економіку і чудовий досвід. Враховуючи ці обставини, нам потрібно створювати умови, щоб люди пенсійного віку хотіли долучитися до роботи, і щоб роботодавці також розглядали їх як цінний ресурс", - сказала Жолнович.

"Також треба визнати, що пенсія дещо десоціалізує, бо зникає необхідність ходити на роботу і відповідно перебувати в соціумі. Але активні дії продовжують наше життя. Тому одне з наших завдань - не залишати людей у "чотирьох стінах" якомога раніше, а зберегти цю соціальну активність. Також рання пенсія означає, що людина здобуде маленький страховий стаж, а отже - невелику пенсію", - сказала міністерка.
 

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