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АНАЛІТИКА

В Україні відкриють представництво Офісу Японської організації зовнішньої торгівлі

23:55 20.08.2024 |

Економіка

 

Міністерство економіки завершило переговори й зареєструвала представництво Офісу Японської організації зовнішньої торгівлі в Україні (JETRO).

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За словами заступника міністра та торгового представника України Тараса Качки, це дозволить поглибити розвиток партнерства та сприятиме поглибленню ділового співробітництва між компаніями України та Японії.

"Відкриття представництва JETRO в Україні є стратегічним кроком, результатом продуктивних переговорів з урядом Японії, і знаменує собою початок нової ери співпраці між нашими двома країнами. Ми прагнемо створити привабливе бізнес-середовище, яке буде залучати японські інвестиції та сприятиме міцному партнерству між українськими та японськими компаніями", - наголосив Качка.

Він додав, що Японія планує надати $188 млн на підтримку проєктів економічного відновлення України. Серед пріоритетів України - енергетика, ЖКГ, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу.

Як наголосили у Мінекономіки, створення офісу JETRO прискорить впровадження японських технологій в нашій країні та відкриє нові ринки для продукції японських брендів, яка буде вироблятись в Україні.

JETRO (Japan External Trade Organization) - незалежний адміністративний орган під егідою Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, створений для сприяння розвитку торговельно-економічного співробітництва з іншими країнами світу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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