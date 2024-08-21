Представники Американської корпорації із фінансування міжнародного розвитку (DFC) розпочали роботу на постійній основі в Україні

"Команда AmCham Ukraine провела продуктивну зустріч із Кейтлін Кенді (Caitlin Candee), фахівцем із проєктного фінансування та страхування політичних ризиків, та Ентоні Поллаком (Anthony Pollak), радником з інвестицій, із DFC, які тепер представлені в Україні на постійній основі", - ідеться в повідомленні AmCham Ukraine на фейсбук-сторінці.

Згідно з інформацією Поллака в соцмережі LinkedIn, він працює в Києві від DFC з липня цього року, а трохи раніше, в червні-2024, почав представляти в Києві як інвестиційного консультанта групу CrossBoundary.

Крім того DFC, урядова установа для фінансування розвитку США, правонаступник OPIC, запустила спеціальний сайт, присвячений своїй роботі в Україні. Зазначається, що до повномасштабного вторгнення Росії інвестиції DFC в Україну становили $800 млн, проте з початку 2022 року вони зросли на $848 млн, або більш ніж удвічі. Таким чином, загальний портфель DFC на 12 серпня становив близько $1,6 млрд.