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Доходи найбільших українських компаній зросли майже на 20%
17:25 20.08.2024 |
Найбільші 1000 українських підприємств торік отримали чистий дохід у сумі майже 7,2 трлн грн, що на 19,4% більше, ніж у 2022-му, коли він становив 6 трлн грн.
Про це йдеться у дослідженні фінансового аналітика Романа Корнилюка та R&D-центру YouControl.
Більшість цих компаній традиційно належать до галузей паливно-енергетичного та аграрно-промислового комплексу й зосереджені у столичному регіоні.
Найчисельнішими секторами великого бізнесу є: харчова промисловість (139 компаній), нафтогазовий сектор (115), електроенергетика (104), сільське господарство (97). Більше ніж по 50 компаній серед топ-1000 підприємств за доходами діє у таких секторах, як оптова та роздрібна торгівля та машинобудування.
Лідером за обсягом доходів залишається нафтогазовий сектор з показником у 1,2 трлн грн (16,8% від загальних доходів), за ним йде електроенергетика з 15,9%. Проте обидва сектори зазнали зниження питомої ваги у загальному доході порівняно з минулим роком.
Третю позицію посідає роздрібна торгівля, яка наростила свою частку до 10,6%, обігнавши харчову промисловість (8,2%) та сільське господарство (7,1%).
Варто зазначити, що ІТ-сектор вперше за багато років знизив свою частку в доходах великого бізнесу, зменшившись з 1,3% до 1,1%. Це пов'язано зі стагнацією експорту комп'ютерних послуг та скороченням кількості ІТ-спеціалістів.
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