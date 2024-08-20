Вакантність київських ТРЦ скоротилася до 15%

Вакантність торговельно-розважальних центрів у Києві скоротилася з 16,3% у 2023 році до 15,2% на кінець першого півріччя 2024 року, повідомив керівник департаменту юридичного консалтингу UTG Костянтин Олійник.

"Наприкінці минулого року де-факто пустували близько 21,4% площ, через закриття іноземних універмагів (IKEA, Inditex, H&M та інших). Фактично вакантних було 16,3%. Завдяки відкриттю більшості іноземних операторів, розрив вакантності з фактично закритими магазинами скоротився", - повідомив він.

Згідно з дослідженням UTG, рівень вакантності вищий у регіональних (18,4%) і окружних (17%), нижчий у спеціалізованих (9,8%) і районних (7%) торгових центрах.

Експерт відзначив тренд зниження платоспроможного попиту населення. Триває зростання витрат домогосподарств на послуги ЖКГ та оплату КП (за підсумками 2023 року ця категорія становила 18,8% і зі зростанням тарифів на електроенергію спостерігається подальше зростання), охорону здоров'я (4,7%), транспорт (4,8%), зв'язок (4,3%), освіту (3,6%). Сукупно ці категорії вимивають 36,1% із сімейного бюджету. Продукти харчування та алкоголь акумулюють 43,4% витрат. Частка торговельної мережі (одяг і взуття, електроніка, товари для дому, кафе і ресторани, розваги, інші товари) у структурі витрат становить лише 16,0% на сім'ю ($73,4 або 2 684,5 грн на місяць). Інфляція та стрімке зростання цін призводять до скорочення індивідуальних накопичень (близько 4,4% у 2023 році).

Загалом фіксується загальна економія та раціоналізація витрат, для ринку ТРЦ це спричиняє зниження відвідуваності та корекцію орендних ставок. Порівняно з довоєнними, ставки за деякими товарними групами скоротилися вдвічі й більше.

"Продовольчі супермаркети перетворилися на одного з небагатьох операторів, здатних генерувати стійку відвідуваність і платити помірно високі ставки оренди ($10-20/кв. м у серпні 2024 року), тоді як більшість універмагів, розваг (кінотеатри, ДРЦ), фітнес-центрів прагнуть до мінімального фіксованого платежу (приблизно $1 за 1 кв. м) із доплатою РТО (до війни переважали фіксовані платежі від $2 до $12/кв. м), перекладаючи ризики на девелопера", - повідомив Олійник.

Згідно з дослідженням UTG, з урахуванням поточного рівня доходів населення, платоспроможний попит здатний забезпечити в столиці успішне функціонування для 2 млн 313 тис. кв. м, а їх у другому кварталі 2024 року вже функціонувало 2 млн 457 тис. кв. м.

Конкуренція продовжує посилюватися: на 2024-2025 роки задекларовано до відкриття великі торговельні центри загальною площею 250 тис. кв. м. Серед них Ocean Mall (GLA 110 тис. кв. м), Lukiyanivka (47 тис. кв. м), ТРЦ White Lines (28 тис. кв. м), New Ray (34,5 тис. кв. м), April Mall (36,5 тис. кв. м), BalticSky (20 тис. кв. м). Є ймовірність, що більшість анонсованих відкриттів можуть перенести на пізніший період.

За оцінкою Олійника, запуск в експлуатацію задекларованих проєктів наблизить профіцит торговельних площ і поступовий перерозподіл споживчих потоків між об'єктами, зростання вакантності та корекцію ставок оренди в бік зниження. За наявного рівня доходів і витрат населення рівень вакантності може досягти 17% 2025 року.

Компанія UTG створена 2001 року. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.