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АНАЛІТИКА

Агенція оборонних закупівель Міноборони закупила вже 350 тис. дронів і 1,6 млн боєприпасів до них

13:35 20.08.2024 |

Економіка

 

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України закупила безпілотні літальні апарати і безпілотні літальні комплекси вже на 30 млрд грн, повідомляється на сайті українського оборонного відомства у вівторок.

"Загалом законтрактовано понад 350 тис. дронів. Це і найбільш затребувані військовими FPV та "мавіки", і дороговартісні розвідувальні та ударні дрони літакового типу, які можуть працювати глибоко в тилу ворога", - ідеться в повідомленні.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зазначив, що 95% закуплених дронів - українського виробництва. "Це свідчить про значні досягнення розвитку національних оборонних технологій і підтверджує високу якість вітчизняної продукції", - сказав він.

За словами директорки Агенції оборонних закупівель Марини Безрукової, українські виробники виробляють висококонкурентні дрони, перебувають на постійному зв'язку з українськими військовими, враховують їхні побажання та зміни умов на полі бою.

"Що також важливо, Агенція оборонних закупівель законтрактувала вже понад 1,6 млн боєприпасів до БПЛА у вітчизняних виробників", - додала Безрукова.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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