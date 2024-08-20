Фінансові новини
- |
- 20.08.24
- |
- 16:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Агенція оборонних закупівель Міноборони закупила вже 350 тис. дронів і 1,6 млн боєприпасів до них
13:35 20.08.2024 |
Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України закупила безпілотні літальні апарати і безпілотні літальні комплекси вже на 30 млрд грн, повідомляється на сайті українського оборонного відомства у вівторок.
"Загалом законтрактовано понад 350 тис. дронів. Це і найбільш затребувані військовими FPV та "мавіки", і дороговартісні розвідувальні та ударні дрони літакового типу, які можуть працювати глибоко в тилу ворога", - ідеться в повідомленні.
Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зазначив, що 95% закуплених дронів - українського виробництва. "Це свідчить про значні досягнення розвитку національних оборонних технологій і підтверджує високу якість вітчизняної продукції", - сказав він.
За словами директорки Агенції оборонних закупівель Марини Безрукової, українські виробники виробляють висококонкурентні дрони, перебувають на постійному зв'язку з українськими військовими, враховують їхні побажання та зміни умов на полі бою.
"Що також важливо, Агенція оборонних закупівель законтрактувала вже понад 1,6 млн боєприпасів до БПЛА у вітчизняних виробників", - додала Безрукова.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд затвердив механізм мінімальних експортних цін на окремі види товарів
|Кабмін запускає обіцяну Зеленським програму "кешбеку". Українці зможуть отримати до 3 тисяч гривень на місяць
|Рада ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП
|ППО Iris-T та безпілотники Vector. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україну прибула місія ЄС для перевірки виконання плану Ukraine Facility
|Ціни на житло в Україні за рік зросли на 10%
|Нафта перейшла до слабкого зростання, Brent наближається до $78 за барель
|Рада підтримала законопроєкт про позбавлення державних нагород зрадників України
|Уряд змінив умови пільгової іпотеки єОселя
|Кабмін передав акції колишніх облгазів в управління Чорноморнафтогазу
|Уряд затвердив механізм мінімальних експортних цін на окремі види товарів
Бізнес
|Chrome на Android приховуватиме конфіденційну інформацію під час запису екрана
|Новий процесор Google Tensor G4 швидко перегрівається в троттлінг-тесті та скидає майже половину потужності
|Штучний інтелект не становить загрози людству, бо не може самостійно навчатися
|TikTok заперечує претензії США щодо зв'язків соцмережі з Китаєм
|МВФ закликав запровадити 85% податок на електроенергію для ШІ-сфери та майнерів
|Китай зайняв 17,5% ринку нових авто в Україні
|Світовий ринок ігор отримає $187,7 мільярда доходу у 2024 році – половину завдяки мобільним іграм