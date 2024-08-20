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Уряд виділив 24 мільярди на закупівлю дронів для українських військових
13:18 20.08.2024 |
Кабінет Міністрів під час засідання 20 серпня виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні виділяємо 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони", - наголосив він.
За його словами, Україна здійснила "справжній прорив" у виробництві та застосуванні безпілотників. На сьогодні державою вже законтрактовано 1 млн дронів, 500 українських компаній виробляють дрони.
Крім того, голова уряду нагадав, що за ініціативи президента в структурі ЗСУ створений окремий рід військ - Сили безпілотних систем. Україна стала першою державою у світі, яка завершує їх комплектування.
"Уряд виконує доручення Верховного головнокомандувача і схвалює законопроєкт, що законодавчо утверджує існування Сил безпілотних систем. Вносимо відповідні зміни до закону про ЗСУ", - наголосив Шмигаль.
Він додав, що після голосування у парламенті та підпису президента процес правового оформлення нового роду військ буде завершений.
Як повідомлялося, держава придбала 20 тисяч безпілотників для військових. Їхня загальна вартість перевищує 1,7 млрд грн.
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