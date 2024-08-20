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АНАЛІТИКА

Шмигаль окреслив дипломатам основні економічні вектори

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав основні п'ять напрямів економічної дипломатії під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України "Військова дипломатія: стійкість, зброя, перемога", повідомляє в понеділок увечері Урядовий портал.

"Перший - акумулювання макрофінансової допомоги від партнерів. Другий вектор - отримання допомоги на відновлення. Третій - посилення санкцій проти агресора. Четвертий - стимулювання залучення іноземних інвестицій. П'ятий вектор - просування українських товарів на світові ринки", - заявив прем'єр-міністр.

За словами прем'єр-міністра, наразі держава зосереджується на забезпеченні фінансових ресурсів, потреби в зовнішньому фінансуванні на наступний рік будуть не менше 38 млрд доларів. Особливу увагу Денис Шмигаль зосередив на конфіскації заморожених російських активів, "щоб Україна могла фінансувати всі критичні потреби, і щоб не збільшувалося боргове навантаження на Україну".

Друге завдання економічної дипломатії, як зазначив очільник уряду, - це залучення в Україну техніки для різних потреб, зокрема, "розмінувальної, інженерної, медичної".

Третє завдання економічної дипломатії, яке озвучив Шмигаль, - залучення обладнання для енергетики.

Прем'єр-міністр закликав представників дипломатичного корпусу зосередитися на окреслених завданнях. Він подякував кожному українському дипломату за всі зусилля для перемоги України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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