ICU трохи погіршила макропрогноз-2024 і підвищила оцінку ризику монетарного фінансування

Інфляція в Україні 2024 року прискориться до 7,8% замість очікуваних раніше 6,4%, зростання економіки становитиме 4% проти 4,1% у квітневому прогнозі, а ймовірність обмеженого монетарного фінансування дефіциту бюджету зросла, такі основні оновлення у свій макропрогноз внесла інвестиційна група ICU.

"Річна інфляція почала передбачувано прискорюватися з травня, це прискорення дещо перевищує наші очікування. Ми прогнозуємо, що на кінець року інфляція буде в діапазоні 7-8%. Вона, ймовірно, продовжить прискорюватися в першому кварталі 2025 року, проте залишатиметься в однозначній зоні", - прокоментував голова департаменту макроекономічних досліджень ICU Віталій Ваврищук.

Згідно з оцінками інвестгрупи, у 2025 році інфляція очікується на рівні 8%.

На думку аналітиків ICU, Національний банк України (НБУ) мав простір для більш суттєвого зниження облікової ставки в першому півріччі 2024 року. Однак нині, на тлі прискорення інфляції та періоду доволі різких коливань на валютному ринку, пауза в зниженні ставки безальтернативна.

"Пом'якшення монетарної політики в наступні кілька місяців видається малоймовірним", - наголошується в публікації.

Якщо у квітні ICU прогнозував зниження облікової ставки до 11,5%, то нині очікує її збереження на рівні 13% і зниження до 11,0% річних уже лише наступного року.

Зазначено, що в другому півріччі 2024 року інвестгрупа очікує уповільнення зростання економіки через проблеми з електроенергією, дефіцит робочої сили та зниження врожаю.

"Тим не менш ми очікуємо, що темпи економічного зростання за результатами року становитимуть близько 4,0%. Ключові двигуни зростання - внутрішнє приватне споживання й відновлення експорту завдяки роботі морського транспортного коридору", - пояснює Ваврищук. На його думку, роль державного споживання в підтримці зростання економіки буде позитивною, проте менш значущою, ніж у 2023 році.

У 2025 році ICU прогнозує зростання ВВП на тому самому рівні - 4%. В оновленому прогнозі оцінку номінального ВВП на цей рік знижено до $188 млрд зі $190 млрд, а на наступний рік становить $195 млрд.

Загалом, незважаючи на зростання макроризиків за останні кілька місяців, ICU оцінює їх як керовані. В інвестгрупі вважають, що надходження значних обсягів міжнародної фінансової допомоги створює достатній рівень комфорту для роботи валютного ринку й надає необхідне фінансування для держбюджету.

"Зовнішньополітичні ризики, пов'язані з можливим приходом до влади в країнах-партнерах менш дружніх до України урядів, значною мірою можуть бути нівельовані пакетом фінансової допомоги на $50 млрд, про який нині домовляються країни "Великої сімки", - аргументував Ваврищук.

Очікувані перебої з постачанням електроенергії восени та взимку є другим найвагомішим джерелом ризиків для економіки, а ключовим ризиком залишається складна безпекова ситуація, зазначено в прогнозі.

Голова департаменту ICU акцентує, що ситуація із зовнішніми рахунками практично незмінна протягом останніх двох з половиною років: високий дефіцит зовнішньої торгівлі за збереження відтоку приватного капіталу. Водночас, за його словами, ці відпливи коштів повністю перекриваються міжнародною фінансовою допомогою, і така ситуація зберігатиметься в осяжному майбутньому.

Інвестгрупа поліпшила оцінки дефіциту поточного рахунку із 7,8% ВВП у квітні до 5,6% ВВП у нинішньому прогнозі, однак очікує його зростання до 9,5% ВВП наступного року.

"Припливи зовнішньої фінансової допомоги в другому півріччі будуть принаймні на 60% вищими за обсяги в першому півріччі. Якщо вся запланована допомога надійде вчасно, то резерви НБУ можуть перевищити $43 млрд наприкінці 2024 року, тобто будуть більшими, ніж наприкінці 2023 року. Такий рівень буде комфортним і дасть змогу НБУ зберегти повний контроль за валютним ринком", - ідеться в документі.

Згідно з ним, прогноз міжнародних резервів України знижено до $43,7 млрд із $44,7 млрд у квітні, а 2025 року прогнозується їх скорочення до $37,5 млрд.

Ваврищук зазначає, що валютний ринок продовжує працювати зі значним дефіцитом, який останніми місяцями помітно зріс.

"Механізм згладжування коливань використовуваного НБУ валютного курсу не завжди працює досконало, тому подекуди на ринку трапляються періоди помірної турбулентності. Однак фундаментально НБУ рухається в правильному напрямі, поступово послаблюючи гривню", - пояснив він.

ICU погіршив прогноз обмінного курсу на кінець цього року на 30 коп. до попереднього прогнозу - до 42,6 грн/$1.

Головним викликом у другому півріччі стане фінансування дефіциту держбюджету, оскільки видатки на оборону можуть перевищити показники поточного плану майже на 500 млрд грн, зазначає аналітик.

Він вважає, що значну частину цих видатків буде перекрито додатковими податковими надходженнями, однак понад 200 млрд грн доведеться залучити на внутрішньому борговому ринку.

"Тож, на нашу думку, ймовірність сценарію обмеженого монетарного фінансування дефіциту бюджету наприкінці року поступово зростає", - резюмував Ваврищук.