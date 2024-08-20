Фінансові новини
- |
- 20.08.24
- |
- 00:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Раді представили три варіанти економічного бронювання від мобілізації
22:42 19.08.2024 |
У Верховній Раді розробили три концепції економічного бронювання від мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.
Концепції економічного бронювання були представлені під час зустрічі, яку організував Комітет з питань економічного розвитку.
Як зазначили у Раді, варіанти, які були запропоновані законодавцями, передбачають:
* сплату спеціального збору за бронювання працівників
* бронювання на підставі заробітної плати
* змішану модель бронювання.
Внаслідок таких обговорень планується напрацювати узгоджені пропозиції, які врахують для доопрацювання законодавчих ініціатив.
Голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха наголосив, що від сплати спеціального збору можна отримати близько 200 млрд гривень на рік. Це становить близько двох третин усіх коштів, призначених в Україні на закупівлю вітчизняного озброєння.
У свою чергу заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що Україні необхідно нарощувати можливості фінансування оборони.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ППО Iris-T та безпілотники Vector. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
ТОП-НОВИНИ
|Данія анонсувала нову допомогу для України на суму 116 млн доларів
|Рада церков підтримала заборону російської церкви в Україні
|Мінфін зобов'яже маркетплейси звітувати в податкову про доходи користувачів
|Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики. Що про нього відомо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українці взяли кредитів «єОселя» на 10 мільярдів від початку року
|ICU трохи погіршила макропрогноз-2024 і підвищила оцінку ризику монетарного фінансування
|Бізнес просить не приймати рішення, які можуть заблокувати експорт української аграрної продукції
|Україна експортувала вже понад 5,7 мільйона тонн зернових
|Укренерго добудовує першу чергу антидронового захисту на 41 об'єкті
|У Раді представили три варіанти економічного бронювання від мобілізації
Бізнес
|Китай зайняв 17,5% ринку нових авто в Україні
|Світовий ринок ігор отримає $187,7 мільярда доходу у 2024 році – половину завдяки мобільним іграм
|З оновленням iOS 18.1 Apple дозволить стороннім розробникам використовувати NFC-чип iPhone для оплат
|Китайський аналог Hyperloop успішно пройшов тести: мета — 1000 км/год
|Міністерство юстиції США може змусити Google продати Android або Chrome
|Avon подала заяву про банкрутство
|З 0 до 100% за 4 хвилини 30 секунд: realme представила технологію швидкої зарядки SuperSonic на 320 Вт