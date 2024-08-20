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АНАЛІТИКА

У Раді представили три варіанти економічного бронювання від мобілізації

22:42 19.08.2024 |

Економіка

 

У Верховній Раді розробили три концепції економічного бронювання від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.

Концепції економічного бронювання були представлені під час зустрічі, яку організував Комітет з питань економічного розвитку.

Як зазначили у Раді, варіанти, які були запропоновані законодавцями, передбачають:

* сплату спеціального збору за бронювання працівників
* бронювання на підставі заробітної плати
* змішану модель бронювання.

Внаслідок таких обговорень планується напрацювати узгоджені пропозиції, які врахують для доопрацювання законодавчих ініціатив.

Голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха наголосив, що від сплати спеціального збору можна отримати близько 200 млрд гривень на рік. Це становить близько двох третин усіх коштів, призначених в Україні на закупівлю вітчизняного озброєння.

У свою чергу заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що Україні необхідно нарощувати можливості фінансування оборони.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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