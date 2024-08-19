Уряд вніс зміни до договору з Польщею про облаштування пунктів пропуску

16 серпня уряд ухвалив розпорядження, яким схвалено проект протоколу між урядами України та Республіки Польща. Передбачені зміни до договору між урядами країн про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги від 9 вересня 2015 року.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Зокрема, пропонується:

* збільшити строк оплати контрактів із польськими підприємствами за рахунок кредиту уряду Республіки Польща із 5 років до 8 років;

* надати право на внесення змін до контрактів із польськими підприємствами в частині збільшення їх ціни з урахуванням зміни обсягів робіт.

Як йдеться в повідомленні міністерства, внесення змін до договору дасть змогу використати кредит уряду Республіки Польща і здійснити видатки в межах бюджетних програм.

Йдеться про програму "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні" та програму "Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску".