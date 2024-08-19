Фінансові новини
- |
- 19.08.24
- |
- 18:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Уряд вніс зміни до договору з Польщею про облаштування пунктів пропуску
17:36 19.08.2024 |
16 серпня уряд ухвалив розпорядження, яким схвалено проект протоколу між урядами України та Республіки Польща. Передбачені зміни до договору між урядами країн про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги від 9 вересня 2015 року.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Зокрема, пропонується:
* збільшити строк оплати контрактів із польськими підприємствами за рахунок кредиту уряду Республіки Польща із 5 років до 8 років;
* надати право на внесення змін до контрактів із польськими підприємствами в частині збільшення їх ціни з урахуванням зміни обсягів робіт.
Як йдеться в повідомленні міністерства, внесення змін до договору дасть змогу використати кредит уряду Республіки Польща і здійснити видатки в межах бюджетних програм.
Йдеться про програму "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні" та програму "Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ППО Iris-T та безпілотники Vector. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
ТОП-НОВИНИ
|Данія анонсувала нову допомогу для України на суму 116 млн доларів
|Рада церков підтримала заборону російської церкви в Україні
|Мінфін зобов'яже маркетплейси звітувати в податкову про доходи користувачів
|Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики. Що про нього відомо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд вніс зміни до договору з Польщею про облаштування пунктів пропуску
|Уряд пропонує переглянути порогові суми закупівель
|Від приватизації держбюджет отримав з початку року близько 1,5 млрд грн
|Кількість компаній у спецрежимі Дія.City зросла до 1355
|Кабмін підтримав ініціативу розширити перелік підстав для спрощеної реєстрації ліків для закупівлі за держкошти
|«Армія відновлення»: До суспільно корисних робіт залучили понад 171 тисячу українців
Бізнес
|З оновленням iOS 18.1 Apple дозволить стороннім розробникам використовувати NFC-чип iPhone для оплат
|Китайський аналог Hyperloop успішно пройшов тести: мета — 1000 км/год
|Міністерство юстиції США може змусити Google продати Android або Chrome
|Avon подала заяву про банкрутство
|З 0 до 100% за 4 хвилини 30 секунд: realme представила технологію швидкої зарядки SuperSonic на 320 Вт
|Mars купить компанію виробника Pringles за 36 мільярдів доларів
|У Росії магазинам заборонили підвищувати ціни на електроніку