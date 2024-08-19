Уряд пропонує переглянути порогові суми закупівель

Уряд пропонує запровадити обов'язкове використання електронних каталогів для закупівель товарів вартістю від 50 до 400 тис. грн, водночас проводити закупівлю робіт вартістю до 1,5 млн грн в електронній системі не обов'язково.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, коментуючи норми схваленого Кабміном законопроєкту.

Зазначається, що Кабінет Міністрів пропонує запровадити обов'язкове використання електронних каталогів для закупівель товарів вартістю від 50 до 400 тис. грн.

Водночас, якщо відбувається закупівля робіт на суму від 200 тис. до 1,5 млн грн, замовник зможе здійснити закупівлю без використання електронної системи, але з обов'язковим оприлюдненням звіту про проведену закупівлю в електронній системі.

Також замовник отримає можливість провести закупівлю через електронну систему в порядку, визначеному адміністратором цієї системи.

Для закупівель товарів і послуг вартістю від 400 тис. грн до еквівалента 133 тис. євро, а також робіт від 1,5 млн грн до еквівалента 5,15 млн євро, пропонується обов'язкове проведення відкритих торгів, переговорної процедури або конкурентного діалогу.

Законопроєкт передбачає, що уряд матиме право затверджувати перелік предметів закупівлі, які обов'язково повинні закуповуватися через електронний каталог.

Також унормовано кілька інших важливих питань.

Зокрема, за прикладом ЄС, в українському законодавстві буде прописано нові процедури закупівлі, такі як інноваційне партнерство, динамічні системи закупівель та конкурси проєктів.

Крім того, планується ввести поняття зарезервованих контрактів, які надаватимуть підприємствам, створеним ветеранами війни та особами з інвалідністю, можливість брати участь у публічних закупівлях на особливих умовах.

Законопроєкт також пропонує розширити можливості для виправлення помилок у тендерних пропозиціях протягом 24 годин.

Майбутній закон має заборонити публічні закупівлі в компаній, пов'язаних з Росією, Білоруссю та Іраном.

«Прийняття цього закону впровадить нові ефективні інструменти, які вже працюють в ЄС. Це дозволить нам підвищити ефективність витрат державних коштів, а також краще планувати та реалізовувати процес закупівель», - пояснила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Як повідомляв Укрінформ, 16 серпня 2024 року Кабінет міністрів схвалив проєкт Закону «Про публічні закупівлі», що дають змогу, зокрема, проводити через електронну систему закупівель конкурси проєктів.