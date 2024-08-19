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АНАЛІТИКА

Від приватизації держбюджет отримав з початку року близько 1,5 млрд грн

16:56 19.08.2024 |

Економіка

 

Фонд державного майна України забезпечив за 7 місяців 2024 року близько 1,5 млрд грн надходжень до бюджету від приватизації.

Про це йдеться у щомісячному аналізі результатів діяльності ФДМУ, оприлюдненому народним депутатом Ярославом Железняком у Телеграмі, передає Укрінформ.

«За період з 1 січня 2024 року по 31 липня 2024 року від приватизації об'єктів державної власності до державного бюджету України перераховано 1 449 705 191,09 грн (приблизно 35 333 584,97 дол. США)», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у липні сума надходжень до бюджету від приватизації становила 399,04 млн грн ($9,7 млн).

Зазначається, що за 7 місяців року нового власника було знайдено для 234 об'єктів державної власності, з яких у липні - для 19.

На думку депутата, це незадовільні результати. Він наводить приклад надходжень від Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), які за цей же самий період становили 1,7 млрд грн.

«Та ж сама АРМА принесла 1,7 млрд грн. Плюс туди ще 5,5 млрд грн у ОВДП + $31 млн. І там буде ще збільшення. Навіть БЕБ за один липень відшкодовує 1,2 млрд грн», - зауважив Железняк.

Він додав, що політика щодо державного майна в Україні потребує «прискорення».

Як повідомлялося, Фонд державного майна України 12-16 серпня провів 11 приватизаційних аукціонів, на яких залучив 150,3 млн грн.
 

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