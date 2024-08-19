Кількість компаній у спецрежимі Дія.City зросла до 1355

Станом на 1 серпня 2024 року кількість компаній, зареєстрованих у спеціальному правовому режимі Дія.City, досягла 1355.

Про це повідомив у Телеграмі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

«Кількість компаній, що обирають спеціальний правовий режим для IT-індустрії, зросла. Станом на 1 серпня поточного року маємо 1355 зареєстрованих компаній, з яких діючими резидентами є 1250 юридичних осіб - на противагу 807 та 769 компаніям, відповідно, на 1 січня 2024 року», - повідомив Гетманцев.

За його словами, за перше півріччя 2024 року резиденти Дія.City сплатили 8,7 млрд гривень податків.

Найбільші суми надійшли від податку на додану вартість (3,56 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб (3,2 млрд грн) та податку на прибуток (1,9 млрд грн).

Також він відзначив, що 555 резидентів (44% від загальної кількості) скористалися спеціальними умовами оподаткування, сплативши податок на виведений капітал (9%) замість податку на прибуток (18%). Це принесло до державного бюджету 49,7 млн гривень.

Як повідомляв Укрінформ, із 8 лютого 2022 року в Україні працює спеціальний правовий режим Дія.City, розроблений для розвитку IT-галузі.