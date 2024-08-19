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«Армія відновлення»: До суспільно корисних робіт залучили понад 171 тисячу українців

15:53 19.08.2024 |

Економіка

 

Від старту проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт в Україні залучен 171,25 тис. безробітних, на заробітну плату яким направлено 1,31 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби зайнятості.

Як повідомляється, із 19 регіонів, які долучилися до проєкту, найбільш активні: Харківська (28 265 направлень), Донецька (20 610 направлень), Київська (18 854), Чернігівська (18 773) та Полтавська (17 855) області.

Види робіт, які пропонуються:

* допомога постраждалм унаслідой бойових дій:
* будівництво захисних споруд;
* заберпечення роботи "Пунктів незламності";
* розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги;
* надання громадянам соціальних полуг у місцях зосередження ВПО;
* відновлення житлових будинків та приміщень;
* виконання допоміжних робіт для потреб Збройних Сил України;
* розбір завалів.

Що робить "Армія відновлення"

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Військове командування разом з військовими адміністраціями визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це службу зайнятості, яка пропонує безробітним, що стоять на обліку, долучитись до виконання таких робіт.

Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 12 тис. грн у разі роботи повний місяць.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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