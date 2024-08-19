Фінансові новини
- |
- 19.08.24
- |
- 16:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Видатки держбюджету на виплати військовим у липні перевищили 80 мільярдів, – Мінфін
15:48 19.08.2024 |
Видатки загального фонду державного бюджету у липні зменшилися до 264,3 млрд гривень, порівняно із 286,7 млрд грн у червні та 311,6 млрд грн у травні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.
Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями у липні спрямували 107,6 млрд грн, у тому числі видатки на грошове утримання військовослужбовців зросли до 80,9 млрд грн, порівняно з 79,8 млрд грн у червні і травні та 78,5 млрд грн - у квітні.
Загалом від початку року на оплату праці з держбюджету спрямували 707,9 млрд грн, у тому числі 537,9 млрд грн - на грошове утримання військовослужбовців.
Крім того, видатки на оплату використання товарів і послуг у липні зросли до 46,4 млрд грн (у червні - 44,3 млрд грн).
Видатки на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) у липні становили 46,5 млрд грн.
Ще 22 млрд грн за місяць спрямували на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям).
Видатки на обслуговування державного боргу у липні становили 22,1 млрд грн, на трансферти місцевим бюджетам - 12,7 млрд грн.
Як повідомлялося, у липні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 120,3 млрд гривень податків, зборів та обов'язкових платежів, що менше, ніж у червні, травні, квітні, березні та лютому.
Через дефіцит коштів для фінансування ЗСУ Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.
Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн - за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ППО Iris-T та безпілотники Vector. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
ТОП-НОВИНИ
|Данія анонсувала нову допомогу для України на суму 116 млн доларів
|Рада церков підтримала заборону російської церкви в Україні
|Мінфін зобов'яже маркетплейси звітувати в податкову про доходи користувачів
|Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики. Що про нього відомо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін підтримав ініціативу розширити перелік підстав для спрощеної реєстрації ліків для закупівлі за держкошти
|«Армія відновлення»: До суспільно корисних робіт залучили понад 171 тисячу українців
|Видатки держбюджету на виплати військовим у липні перевищили 80 мільярдів, – Мінфін
|Нафтовий ринок знижується, Brent торгується близько $79,1 за барель
|Актори зможуть заробляти на ШІ-копіях своїх голосів завдяки новій угоді SAG-AFTRA
|Український бізнес втрачає оптимізм у середньостроковій перспективі – опитування ІЕД
Бізнес
|Міністерство юстиції США може змусити Google продати Android або Chrome
|Avon подала заяву про банкрутство
|З 0 до 100% за 4 хвилини 30 секунд: realme представила технологію швидкої зарядки SuperSonic на 320 Вт
|Mars купить компанію виробника Pringles за 36 мільярдів доларів
|У Росії магазинам заборонили підвищувати ціни на електроніку
|Google представив Pixel 9 Pro Fold – свій складаний смартфон з найбільшим дисплеєм
|Лінійка Pixel офіційно отримала моделі Pro двох розмірів – Google Pixel 9 Pro та Google Pixel 9 Pro XL