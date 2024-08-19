Видатки держбюджету на виплати військовим у липні перевищили 80 мільярдів, – Мінфін

Видатки загального фонду державного бюджету у липні зменшилися до 264,3 млрд гривень, порівняно із 286,7 млрд грн у червні та 311,6 млрд грн у травні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.

Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями у липні спрямували 107,6 млрд грн, у тому числі видатки на грошове утримання військовослужбовців зросли до 80,9 млрд грн, порівняно з 79,8 млрд грн у червні і травні та 78,5 млрд грн - у квітні.

Загалом від початку року на оплату праці з держбюджету спрямували 707,9 млрд грн, у тому числі 537,9 млрд грн - на грошове утримання військовослужбовців.

Крім того, видатки на оплату використання товарів і послуг у липні зросли до 46,4 млрд грн (у червні - 44,3 млрд грн).

Видатки на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) у липні становили 46,5 млрд грн.

Ще 22 млрд грн за місяць спрямували на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям).

Видатки на обслуговування державного боргу у липні становили 22,1 млрд грн, на трансферти місцевим бюджетам - 12,7 млрд грн.

Як повідомлялося, у липні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 120,3 млрд гривень податків, зборів та обов'язкових платежів, що менше, ніж у червні, травні, квітні, березні та лютому.

Через дефіцит коштів для фінансування ЗСУ Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн - за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.