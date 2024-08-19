Актори зможуть заробляти на ШІ-копіях своїх голосів завдяки новій угоді SAG-AFTRA

У США акторська гільдія SAG-AFTRA оголосила про нову угоду, яка дозволить акторам заробляти на ШІ-копіях своїх голосів. Про це повідомляє Engadget.

Профспілка, яка представляє тисячі виконавців, уклала відповідну угоду з онлайн-платформою Narrativ, де виконавці зможуть ліцензувати цифрові репліки своїх голосів для використання в аудіорекламі.

Бренди, які захочуть використовувати голос виконавця, повинні будуть ідентифікувати продукти або послуги, які вони просувають, а виконавці зможуть переглядати пропозиції, перш ніж прийняти або відхилити їх.

Виконавці також зможуть встановлювати власні ціни. А якщо вони більше не захочуть співпрацювати з Narrativ, платформа муситиме видалити цифрову репліку їхнього голосу та всі записи, зроблені для її створення.

Згідно з умовами угоди, виконавці повинні надати інформовану згоду, перш ніж такі копії будуть створені. Вони також повинні будуть надавати свою згоду на кожен додатковий проєкт, де використовується копія їхнього голосу.

Нагадаємо, що в січні 2024 року SAG-AFTRA та студія Replica Studios, яка займається озвучуванням із використанням штучного інтелекту, домовилися про використання ШІ у відеоіграх. Угода передбачає інформовану згоду на використання ШІ для створення цифрових голосових реплік.