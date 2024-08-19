Український бізнес втрачає оптимізм у середньостроковій перспективі – опитування ІЕД

У липні українські підприємства повідомляють про зниження очікувань у перспективі шести місяців, а також спостерігається падіння темпів відновлення виробництва.

Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств, яке ІЕД провів у липні 2024-го року.

На тлі проблем з електрикою в липні 2024 зафіксоване різке уповільнення темпів відновлення та суттєве погіршення піврічних очікувань бізнесу, хоча вони досі залишаються позитивними. Натомість темпи скорочення оптимізму в короткостроковій перспективі призупинились, а довгострокові плани бізнесу дещо покращились.

Водночас скоротилася кількість підприємств, які мають стовідсоткову завантаженість виробничих потужностей - з 20% у червні до 11% у липні.

«Ситуація з перебоями в електропостачанні негативно вплинула на шестимісячні очікування: ми бачимо різке падіння майже вдвічі. У червні показник дорівнював 0,55, а в липні він знизився до 0,22. Це стосується і оцінки фінансово-економічної ситуації на підприємстві, і загальноекономічного середовища в країні. Також майже вдвічі скоротилась частка підприємств, що працюють на повну потужність. Це один з сигналів, що затримується відновлення в короткостроковій перспективі. Єдине, що практично не змінилось, - це частка підприємств які не працюють», - зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

У липні також певних змін зазнав рейтинг перешкод для діяльності бізнесу. Перебої з електропостачанням залишаються перешкодою №1 для ведення бізнесу, ситуація досягла рівня 2022 року - 78%. Більше підприємств заявляють про небезпеку для роботи - з 54% у червні до 58% у липні. Брак робочої сили знову повернувся до ТОП-3 проблем для роботи бізнесу.

«В трійці лідерів у нас знову брак робочої сили внаслідок призову та або виїзду співробітників. Ця перешкода помінялася місцями із зростанням цін на сировину матеріали та товари. Раніше ми спостерігали, що проблеми на ринку праці менше турбують підприємства, але вони досі залишаються актуальними: зараз фактично кожен другий бізнес говорить про брак робочої сили»- зазначив експерт ІЕД Євген Ангел.

Дисклеймер:

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД беруть участь близько 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 областей України.