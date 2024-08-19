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АНАЛІТИКА

В ICU прогнозують суттєве зростання курсу долара у 2025 році

13:03 19.08.2024 |

Економіка

 

В Україні очікують зростання курсу долара щодо гривні у 2025 році. Прогноз - 47,7 гривень за долар.

Про це свідчить дослідження групи ICU.

"Валютний ринок і надалі працює зі значним дефіцитом, який останніми місяцями помітно зріс. Механізм згладжування коливань валютного курсу, що використовується НБУ, не завжди працює досконало, тож подекуди на ринку трапляються періоди помірної турбулентності", - повідомив Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU

 

Проте, як вважають ICU, фундаментально НБУ рухається в правильному напрямку, поступово послаблюючи гривню.

"Ми зберігаємо наш прогноз обмінного курсу наприкінці року практично незмінним - на рівні 42.6 грн/дол (попередній прогноз: 42.3 грн/дол)", - зазначив Ваврищук.
За матеріалами: Економічна правда
 

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