Фінансові новини
- |
- 19.08.24
- |
- 16:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
В ICU прогнозують суттєве зростання курсу долара у 2025 році
13:03 19.08.2024 |
В Україні очікують зростання курсу долара щодо гривні у 2025 році. Прогноз - 47,7 гривень за долар.
Про це свідчить дослідження групи ICU.
"Валютний ринок і надалі працює зі значним дефіцитом, який останніми місяцями помітно зріс. Механізм згладжування коливань валютного курсу, що використовується НБУ, не завжди працює досконало, тож подекуди на ринку трапляються періоди помірної турбулентності", - повідомив Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU
Проте, як вважають ICU, фундаментально НБУ рухається в правильному напрямку, поступово послаблюючи гривню.
"Ми зберігаємо наш прогноз обмінного курсу наприкінці року практично незмінним - на рівні 42.6 грн/дол (попередній прогноз: 42.3 грн/дол)", - зазначив Ваврищук.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ППО Iris-T та безпілотники Vector. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
ТОП-НОВИНИ
|Данія анонсувала нову допомогу для України на суму 116 млн доларів
|Рада церков підтримала заборону російської церкви в Україні
|Мінфін зобов'яже маркетплейси звітувати в податкову про доходи користувачів
|Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики. Що про нього відомо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін підтримав ініціативу розширити перелік підстав для спрощеної реєстрації ліків для закупівлі за держкошти
|«Армія відновлення»: До суспільно корисних робіт залучили понад 171 тисячу українців
|Видатки держбюджету на виплати військовим у липні перевищили 80 мільярдів, – Мінфін
|Нафтовий ринок знижується, Brent торгується близько $79,1 за барель
|Актори зможуть заробляти на ШІ-копіях своїх голосів завдяки новій угоді SAG-AFTRA
|Український бізнес втрачає оптимізм у середньостроковій перспективі – опитування ІЕД
Бізнес
|Міністерство юстиції США може змусити Google продати Android або Chrome
|Avon подала заяву про банкрутство
|З 0 до 100% за 4 хвилини 30 секунд: realme представила технологію швидкої зарядки SuperSonic на 320 Вт
|Mars купить компанію виробника Pringles за 36 мільярдів доларів
|У Росії магазинам заборонили підвищувати ціни на електроніку
|Google представив Pixel 9 Pro Fold – свій складаний смартфон з найбільшим дисплеєм
|Лінійка Pixel офіційно отримала моделі Pro двох розмірів – Google Pixel 9 Pro та Google Pixel 9 Pro XL