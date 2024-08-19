Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На пенсійні виплати направлено 44,2 мільярда

09:53 19.08.2024 |

Економіка

 

Станом на 16 серпня 2024 року на виплати пенсій Пенсійним фондом направлено 44,2 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Зокрема:

* На пенсійні виплати направлено 44,2 млрд грн, в тому числі через АТ "Укрпошта" - 8,2 млрд грн, через уповноважені банки - 36 млрд грн;

* на виплату житлових субсидій та пільг - 1336 млн грн;

* страхових виплат - 2043,3 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних - 888,1 млн грн.

Як повідомляють, у серпні надано 563 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3027
  0,0917
 0,22
EUR
 1
 45,6085
  0,3094
 0,68

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9419  0,04 0,09 41,5304  0,11 0,26
EUR 45,0407  0,21 0,48 45,7911  0,23 0,51

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,12 0,29 41,3000  0,13 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес