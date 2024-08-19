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Швеція хоче перейти від прямого передавання зброї Україні до виробництва на її території
08:46 19.08.2024 |
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна змінить підхід до військової допомоги Україні, організувавши виробництва на її території.
За його словами, цьому допоможе присутність Шведського агентства військових закупівель (FMV) на території України з осені цього року.
Очільник Міноборони Швеції наголосив, що у випадку із запуском роботи FMV в Україні мова про присутність саме цивільного персоналу, робота якого цілком відповідатиме міжнародному праву.
Водночас організація оборонного виробництва на потужностях в Україні допоможе підсилити підтримку українського війська без зменшення можливостей самої Швеції, яка до цього уже передала 16 пакетів військової допомоги й так спустошила власні арсенали.
Що цікаво, Йонсон також сказав, що рішення запустити виробництво зброї в Україні з'явилось на тлі іншої важливої події - набрала чинності угода про співпрацю у сфері оборони (DCA) між США та Швецією.
За угодою американські військові матимуть доступ до 17 баз, аеродромів та морських портів у Швеції, та дозволяє зберігати техніку та озброєння Армії США на шведській території.
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