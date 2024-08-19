Україна запускає дашборд для моніторингу виконання програми Ukraine Facility

Міністерство економіки України запустило інформаційну панель для моніторингу виконання Плану України за програмою Ukraine Facility від ЄС.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки, передає Укрінформ.

«Постійний контроль та прозорість щодо реалізації індикаторів Плану України - одне з пріоритетних завдань Міністерства економіки у процесі координації виконання програми. Відтепер кожен охочий може в режимі онлайн відстежувати ефективність роботи уряду в цьому процесі», - наголосила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що інформаційна панель дозволить уряду, міжнародним партнерам, бізнесу та громадськості відстежувати процес виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility.

Зокрема, користувачам доступні фільтри для відображення індикаторів за напрямами, виконавцями, термінами реалізації та досягнутим прогресом.

Як повідомляв Укрінформ, 13 серпня 2024 року Україна отримала 4,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Кошти спрямують на соціальну та гуманітарну сфери.