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Інтернет-провайдерам та мобільним операторам дозволили бронювати 100% співробітників

23:08 16.08.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів підтримав пропозицію Міністерства цифрової трансформації та дозволив бронювати 100% військовозобов'язаних співробітників інтернет-провайдерів та мобільних операторів. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Забезпечити українців стабільним зв'язком та інтернетом під час війни наш пріоритет. Для цього потрібні люди, які будуть живити генератори, змінювати акумулятори на станціях та оперативно відновлювати зв'язок після чергових російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Тому розробили зміни у порядку бронювання працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів разом із партнерами, а уряд їх підтримав", - йдеться у повідомленні міністерства.

Інтернет-провайдери та мобільні оператори повинні відповідати певним вимогам, щоб бронювати всіх співробітників.

Головна вимога - компанія повинна мати статус критично важливої. Також її прибуток має перевищувати 200 млн грн на місяць (для мобільних операторів) та 20 млн грн для провайдерів. Якщо в інтернет-провайдера прибуток менший за цю суму, компанія зможе забронювати 50% співробітників. Бронювати можна лише тих співробітників, хто працює у компанії понад три місяці на повній зайнятості.

Також компанії мають виконувати вимоги Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ).

Інтернет-провайдерам та мобільним операторам дозволили бронювати 100% співробітників
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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