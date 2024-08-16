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АНАЛІТИКА

Уряд зареєстрував два нових індустріальних парки

16:58 16.08.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення внести парки «Сокиряни Індастрі ХАБ» і «КИТ» до Реєстру індустріальних парків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України, передає Укрінформ.

Зазначається, що індустріальний парк «Сокиряни Індастрі ХАБ» працюватиме на території м. Сокиряни у Чернівецькій області. На його території розташуються підприємства з виробництва будівельних матеріалів, будівельних металевих конструкцій і виробів, електричного устаткування та іншої технічної продукції.

Загальний розмір інвестицій індустріального парку «Сокиряни Індастрі ХАБ» може скласти 620 млн грн у період з 2024 по 2026 роки - інвесторами стануть компанії з ОАЕ та Німеччини.

На території індустріального парку «КИТ» також функціонуватимуть підприємства переробної промисловості, зокрема виробництва пластмасових будівельних виробів, металевих дверей та вікон тощо.

Індустріальний парк «КИТ» планує залучити на розбудову приватні та кредитні кошти у сумі 1,75 млрд грн.

«Обидва індустріальні парки створять близько 1350 робочих місць у сфері промисловості. Пріоритетом уряду є відхід від сировинного виробництва до глибокої переробки, зокрема, розвитку промислового виробництва товарів з акцентом на товари з високою доданою вартістю. Тепер в Україні зареєстровано вже 90 індустріальних парків майже в усіх областях України», - зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Як повідомлялося, у державному бюджеті на 2024 рік на виконання програми розвитку індустріальних парків закладено 1 млрд грн.
 

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