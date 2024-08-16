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В Україні запровадили автоматизовану систему митного оформлення в усіх пунктах пропуску на кордоні

16:55 16.08.2024 |

Економіка

 

В Україні завершено впровадження нової автоматизованої системи митного оформлення у всіх автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні.

Про це повідомила Державна митна служба України, передає Укрінформ.

«Це важливий етап масштабної цифрової реформи митниці, що спрямована на оптимізацію процесів, спрощення процедур, економію часу та зниження витрат для бізнесу. Крім того, нова система забезпечує прискорення перетину кордону для громадян», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що однією з ключових складових нової системи стало її інтегрування з новою автоматизованою системою управління ризиками, яка дозволяє ефективніше виявляти й мінімізувати ризики, пов'язані з переміщенням товарів через кордон. Крім того, вона допомагає якісно відпрацьовувати виявлені ризики, забезпечуючи високий рівень контролю та безпеки у пунктах пропуску.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 2 серпня спростив постачання товарів військового призначення через митний кордон України; передбачено їхнє безперешкодне переміщення через усі відкриті пункти пропуску.
 

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