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Кабмін пропонує заборонити російське програмне забезпечення
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт "Про внесення змін до закону "Про санкції" щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів".
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 16 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Законопроектом пропонується визначити нові види секторальних санкцій, зокрема:
* заборону поширення та використання на території України юридичними особами програмних продуктів, їх складових походженням з іноземної держави, якщо до неї застосовано санкції, або ж якщо розробником чи власником авторського права яких є резидент такої держави або підконтрольна йому компанія.
* заборону поширення програмних продуктів, їх складових, розробниками чи субʼєктом авторського права яких є іноземні підсанкційні юридичні чи фізичні особи;
* заборону поширення програмних продуктів, створених з використанням вихідного або обʼєктного коду програмних продуктів, їх складових, на які поширюються санкції;
* заборону доступу до електронних інформаційних ресурсів в Інтернеті (веб-сторінки, веб-сайти, інші веб- ресурси), електронних комунікаційних мережах, електронних комунікаційних системах, інформаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах.
Як повідомлялося, раніше асоціація IT Ukraine звернулася до віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова з ініціативою загальнонаціональної програми відмови від програмного забезпечення походженням із країни-агресора, у тому числі шляхом ухвалення відповідних змін до законодавства.
IT Ukraine вказували, що в Україні без обмежень працюють усі 1С-клони, перереєстровані в країнах ЄС, та російський софт, який підпадає під санкції (BAS ERP, AmoCRM, "Бітрікс").
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