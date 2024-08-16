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Кабмін пропонує заборонити російське програмне забезпечення

13:48 16.08.2024 |

Економіка, Право

 

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт "Про внесення змін до закону "Про санкції" щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 16 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Законопроектом пропонується визначити нові види секторальних санкцій, зокрема:

* заборону поширення та використання на території України юридичними особами програмних продуктів, їх складових походженням з іноземної держави, якщо до неї застосовано санкції, або ж якщо розробником чи власником авторського права яких є резидент такої держави або підконтрольна йому компанія.

* заборону поширення програмних продуктів, їх складових, розробниками чи субʼєктом авторського права яких є іноземні підсанкційні юридичні чи фізичні особи;

* заборону поширення програмних продуктів, створених з використанням вихідного або обʼєктного коду програмних продуктів, їх складових, на які поширюються санкції;

* заборону доступу до електронних інформаційних ресурсів в Інтернеті (веб-сторінки, веб-сайти, інші веб- ресурси), електронних комунікаційних мережах, електронних комунікаційних системах, інформаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах.

Як повідомлялося, раніше асоціація IT Ukraine звернулася до віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова з ініціативою загальнонаціональної програми відмови від програмного забезпечення походженням із країни-агресора, у тому числі шляхом ухвалення відповідних змін до законодавства.

IT Ukraine вказували, що в Україні без обмежень працюють усі 1С-клони, перереєстровані в країнах ЄС, та російський софт, який підпадає під санкції (BAS ERP, AmoCRM, "Бітрікс").
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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