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Втрати інфраструктури та продовольства в портах Одеси за рік роботи українського зернового коридору сягнули 1,5 млрд - Мінагрополітики
13:40 16.08.2024 |
Системні військові атаки Росії на портову інфраструктуру портів Одеси, де зберігаються агропродукти, за рік роботи українського зернового коридору завдали Україні втрат у вигляді знищеного обладнання та продукції на $1,5 млрд, повідомив виконувач обов'язків міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону.
"На жаль, тривають системні атаки, перш за все, на портову інфраструктуру. Там зберігається не лише зерно. Ми бачили прецеденти, коли потрапляли в ємності для зберігання соняшникової олії та інших продуктів. (...) Якщо оцінити цей період із погляду втрат у продукції та безпосередньо обладнання, то цифра сягає майже $1,5 млрд", - сказав він.
В.о. міністра повідомив, що ці втрати фіксуються, і висловив упевненість, що країна-агресор у майбутньому повинна буде оплатити завдані збитки.
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