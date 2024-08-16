Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Втрати інфраструктури та продовольства в портах Одеси за рік роботи українського зернового коридору сягнули 1,5 млрд - Мінагрополітики

 

Системні військові атаки Росії на портову інфраструктуру портів Одеси, де зберігаються агропродукти, за рік роботи українського зернового коридору завдали Україні втрат у вигляді знищеного обладнання та продукції на $1,5 млрд, повідомив виконувач обов'язків міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону.

"На жаль, тривають системні атаки, перш за все, на портову інфраструктуру. Там зберігається не лише зерно. Ми бачили прецеденти, коли потрапляли в ємності для зберігання соняшникової олії та інших продуктів. (...) Якщо оцінити цей період із погляду втрат у продукції та безпосередньо обладнання, то цифра сягає майже $1,5 млрд", - сказав він.

В.о. міністра повідомив, що ці втрати фіксуються, і висловив упевненість, що країна-агресор у майбутньому повинна буде оплатити завдані збитки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1382
  0,1880
 0,45
EUR
 1
 45,3055
  0,2442
 0,54

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9056  0,01 0,03 41,4207  0,09 0,22
EUR 44,8278  0,16 0,35 45,5604  0,20 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1600  0,00 0,01 41,1750  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес