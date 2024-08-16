Україна за рік роботи морського коридору експортувала 64,4 млн т вантажів, - Мінвідновлення

За рік роботи Українського морського коридору перевезено 64,4 млн т вантажів, зокрема 43,5 млн т зернових.

Водночас у зазначений період "морським коридором" скористалися 2379 суден, які експортували продукцію в 46 країн світу, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) в п'ятницю.

"Стратегічна необхідність для нашої держави, яка, попри всі ризики, показала власний альтернативний маршрут судноплавства - це черговий крок до перемоги над Росією. Підбиваючи підсумки першого року роботи тимчасового морського шляху, ми дякуємо тим, завдяки кому це стало можливим, - Силам безпеки й оборони та працівникам цивільного флоту", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства у фейсбуці.

Першим судном, яке скористалося морським шляхом, широко відомим як "Український коридор", 16 серпня 2023 року став німецький контейнеровоз JOSEPH SHULTE, що був заблокований в Одеському порту від початку повномасштабного вторгнення, нагадала пресслужба Міністерства.

За даними інфографіки Адміністрації морських портів, у другий місяць роботи коридору у вересні 2023 року на експорт було відправлено лише 245 тис. т вантажів, із цього обсягу - 34 тис. т зерна, проте вже в жовтні вантажообіг сягнув 1,4 млн т (582 тис. т зернові вантажі), у листопаді - 2,9 млн т (1,14 млн т), у грудні - 4,9 млн т (1,89 млн т).У січні 2024 року вантажообіг досяг 4,44 млн т (1,87 млн т зернових), у лютому 5,2 млн т (2,65 млн т), у березні 5,14 млн т (2,57 млн т), у квітні - 5,1 млн т (2,59 млн т), у травні - 5,04 млн т (2,24 млн т), у червні - 3,67 млн т (1,89 млн т), у липні - 3,45 млн т (2 млн т), за два тижні серпня - 1,73 млн т (938 тис. т). т).

"Найкращим привітанням до річниці буде подальший розвиток і підтримка морської інфраструктури. Цього року відновлено контейнерне сполучення до портів Одеса та Чорноморськ. У подальших планах - відновити поромне сполучення з морськими портами та залучати морські порти Миколаївського регіону, щойно дозволить безпекова ситуація", - йдеться в повідомленні Мінвідновлення.

Раніше речник Військово-морських сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу Freedom повідомив, що зерновим морським коридором за рік скористалися 2300 суден і перевезли понад 60 млн тонн вантажів.

За його інформацією, "зерновим коридором" активно користуються європейські країни, серед яких лідирують Іспанія та країни глобального Півдня.