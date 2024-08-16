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ФДМУ виставив на приватизацію перші об'єкти нерухомості за 1 гривню

09:35 16.08.2024 |

Економіка

 

Фонд державного майна виставив перші чотири об'єкти нерухомості в Одеській та Житомирській областях зі стартовою ціною 1 гривня. Це адміністративні будівлі та нежитлові приміщення. Аукціони відбудуться у вересні, повідомляє пресслужба ФДМ.

Символічна ціна в 1 гривню - це встановлений законом на період воєнного стану механізм визначення стартової вартості об'єктів, балансова ціна яких відсутня або дорівнює нулю. Така стартова ціна дозволяє ефективно розпочати процес приватизації в поточних умовах, пояснюють у ФДМ.

Для участі в аукціоні необхідно сплатити реєстраційний внесок у розмірі 1420 грн.

Виставлено на торги таку "гривневу" нерухомість:

Перший об'єкт - нежитлова будівля площею 25,8 кв.м в Одесі. Це колишній приймальний радіоцентр для управління повітряним рухом, збудований у 1975 році. Будівля потребує поточного ремонту.

Другий об'єкт - адміністративний будинок загальною площею 281,5 кв.м у місті Рені Одеської області. До складу входять одноповерхова будівля, гараж, сарай, туалет та огорожа. Будівля 1960 року побудови має всі необхідні комунікації.

Третій об'єкт - двоповерховий адміністративний будинок площею 492 кв.м у місті Балта Одеської області. Комплекс 1968 року побудови складається з котельні, вбиральні, сараю та гаражу.

Четвертий об'єкт - нежитлове приміщення (контора) площею 50,5 кв.м у місті Олевськ Житомирської області. Будівля має цегляні стіни, обшиті сайдингом та всі необхідні комунікації.

Приватизація цих об'єктів дозволяє бізнесу отримати активи для розвитку, а державі забезпечити їх ефективне використання. Нові власники зможуть створити робочі місця, сплачувати податки та розвивати місцеву економіку. Кошти від приватизації безпосередньо спрямовуються до державного бюджету, з якого фінансуються Сили оборони України.

Кінцева вартість об'єктів може бути значно вищою за стартову. Попередній досвід показує, що в ході торгів ціна може зрости в сотні чи навіть тисячі разів. Наприклад, у червні ФДМ провів аукціон із приватизації нерухомості в центрі Рівного, в ході якого ціна лота зросла у рекордні 4357 разів зі стартової 6875 грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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