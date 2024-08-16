Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд скасував продаж чотирьох родовищ глини на Закарпатті через змову

09:27 16.08.2024 |

Економіка

 

Господарський суд Києва визнав недійсними результати чотирьох аукціонів з продажу ліцензій на розробку родовищ глини у Закарпатській області. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Відповідно, визнано недійсними договори купівлі-продажу та спеціальні дозволи на користування надрами.

Аукціони відбулись у вересні 2022 року на Prozorro.Продажі.

Йдеться про Чабанівську ділянку Чабанівського родовища (село Чабанівка, Ужгородський район), Оноцьке родовище (село Онок, Берегівський район), Зняцівську ділянку (село Зняцьово, Ужгородський район) і Нижньокоропецьке родовище (село Нижній Коропець, Мукачівський район).

Усі аукціони відбулися в один день, у кожному з них було по два учасники, а стороною, що програла, в усіх випадках було ТОВ "Арт Буд Сервіс".

Два аукціони виграв Майдан-Вильський комбінат вогнетривів, ще два - Полонський завод "Маяк". Обидві компанії належать одній людині - Валентину Шеветовському.

20 вересня 2023 року Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету визнало факт змови переможців з Арт Буд Сервіс за п'ятьма аукціонами (п'ятий стосувався родовища каоліну в Закарпатській області) й оштрафував три компанії на загальну суму 680 000 грн. Покарані компанії не погодилися з рішенням й оскаржили його у судах.

Під час розгляду справ АМКУ зібрав докази, що свідчать про узгоджену поведінку компаній під час підготовки й участі в аукціонах. З'ясувалося, що вони використовували спільну ІР-адресу, вели комунікацію між собою та мали господарські відносини.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1382
  0,1880
 0,45
EUR
 1
 45,3055
  0,2442
 0,54

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8911  0,03 0,06 41,4074  0,10 0,25
EUR 44,7953  0,19 0,42 45,5332  0,22 0,49

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1550  0,18 0,44 41,1750  0,18 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес