Суд скасував продаж чотирьох родовищ глини на Закарпатті через змову

Господарський суд Києва визнав недійсними результати чотирьох аукціонів з продажу ліцензій на розробку родовищ глини у Закарпатській області. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Відповідно, визнано недійсними договори купівлі-продажу та спеціальні дозволи на користування надрами.

Аукціони відбулись у вересні 2022 року на Prozorro.Продажі.

Йдеться про Чабанівську ділянку Чабанівського родовища (село Чабанівка, Ужгородський район), Оноцьке родовище (село Онок, Берегівський район), Зняцівську ділянку (село Зняцьово, Ужгородський район) і Нижньокоропецьке родовище (село Нижній Коропець, Мукачівський район).

Усі аукціони відбулися в один день, у кожному з них було по два учасники, а стороною, що програла, в усіх випадках було ТОВ "Арт Буд Сервіс".

Два аукціони виграв Майдан-Вильський комбінат вогнетривів, ще два - Полонський завод "Маяк". Обидві компанії належать одній людині - Валентину Шеветовському.

20 вересня 2023 року Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету визнало факт змови переможців з Арт Буд Сервіс за п'ятьма аукціонами (п'ятий стосувався родовища каоліну в Закарпатській області) й оштрафував три компанії на загальну суму 680 000 грн. Покарані компанії не погодилися з рішенням й оскаржили його у судах.

Під час розгляду справ АМКУ зібрав докази, що свідчать про узгоджену поведінку компаній під час підготовки й участі в аукціонах. З'ясувалося, що вони використовували спільну ІР-адресу, вели комунікацію між собою та мали господарські відносини.