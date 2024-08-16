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Україна залучила майже $99 мільярдів зовнішнього фінансування з лютого 2022 року
23:12 15.08.2024 |
Міністерство фінансів України залучило від міжнародних партнерів майже 99 млрд дол. бюджетної підтримки з початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Укрінформ.
«Від 24 лютого 2022 року пряма бюджетна підтримка від країн-донорів та міжнародних фінансових організацій сягає близько 98,7 млрд доларів США», - ідеться в повідомленні.
У Мінфіні нагадали, що ці кошти спрямовуються на соціальні, гуманітарні та інші пріоритетні невійськові видатки державного бюджету.
Зокрема, фінансування використовується для виплати пенсій, соціальних допомог, зарплат медикам, вчителям та держслужбовцям.
Зазначається, що найбільшим донором є Світовий банк, через механізми якого Україна отримала майже 40 млрд дол. Значну частину цих коштів надали США, Японія та Велика Британія.
Європейський Союз надав 38 млрд євро загальної бюджетної підтримки. Також вагомий внесок зробили Міжнародний валютний фонд (10,2 млрд дол.) та уряд Канади (понад 5 млрд дол.).
Як повідомлялось, Міністерство фінансів у тісній співпраці з міжнародними партнерами забезпечує прозоре використання залученого зовнішнього фінансування. Зокрема, впроваджено багаторівневий моніторинг та аудит із залученням міжнародних компаній.
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