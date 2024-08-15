Зростання ВВП України в липні прискорилося до 4,4% - ІЕД

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в липні 2024 року прискорилося до 4,4% із 3,1% у червні та 3,5% у травні через швидше, ніж торік, збирання врожаю, ідеться в Місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Загалом, за оцінкою, реальна валова додана вартість (ВДВ) у сільському господарстві зросла на 27% рік до року в липні. При цьому сукупний урожай зернових, ймовірно, буде меншим цього року через нижчу врожайність", - зазначає ІЕД.

За його оцінкою, реальна ВДВ у торгівлі зросла в липні-2024 майже на 7% до липня-2023, оскільки вищі показники роздрібної торгівлі дещо нівелюються повільним відновленням оптової торгівлі.

Крім того зазначається, що продовжував відновлюватися транспортний сектор: зростання ВДВ у ньому в липні перевищило 8%. І хоча темпи зростання перевезень "Укрзалізницею" дещо сповільнилися, український морський коридор відіграє важливу роль для експорту.

Водночас реальна ВДВ в електроенергетиці, як вважають в ІЕД, скоротилася майже на 9% рік до року через руйнування ТЕС, електромереж і планових ремонтів блоків на АЕС. Планові відключення електроенергії збільшилися в липні через спеку і підвищення попиту протягом місяця, в результаті реальна ВДВ у переробній промисловості сповільнила зростання до 3,4%, а у видобувній промисловості вона становила менше 1%.

Раніше ІЕД та Німецька економічна група (Berlin Economics) спрогнозували зростання ВВП України цьогоріч на 3,6%, а у 2025 - на 3,4%.

Як повідомлялося, Нацбанк України наприкінці липня покращив прогноз зростання ВВП на цей рік із 3% до 3,7%, водночас він очікує його сповільнення в III кварталі до 3,1% і в IV кварталі до 2,3%. На наступний рік НБУ погіршив прогноз з 5,3% до 4,1%.

Мінекономіки оцінило зростання ВВП України в червні 2024 року порівняно з червнем минулого року приблизно в 1,1%, що нижче за травневий і квітневий показники 3,7% і 4,3% відповідно. У результаті за підсумками півріччя зростання сповільнилося до 4,1% з 4,3% за підсумками п'яти місяців. Водночас Мінекономіки зберігає прогноз ВВП за підсумками року на рівні 3,5%.