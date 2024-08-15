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Від мобілізації вже забронювали 770 тисяч працівників, – Мінекономіки
17:36 15.08.2024 |
Загальна кількість заброньованих працівників критично важливих підприємств станом на 14 серпня складає 770 тисяч осіб, з них близько 160 тисяч забронювали через портал "Дія".
Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує пресслужба міністерства.
Вона зауважила, що найбільш активно бронюють працівників підприємства із Київської, Дніпропетровської та Львівської областей.
Наразі, найбільше працівників заброньовано через портал "Дія" в таких регіонах:
* Київ та Київська область - 55 тис.
* Дніпропетровська обл. - 16,6 тис.
* Львівська обл. - 13,7 тис.
* Харківська обл. - 9,7 тис.
* Одеська обл. - 7,7 тис.
Як повідомлялося, із 17 липня 2024 року керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони, отримали можливість забронювати співробітників через портал "Дія".
Як відбувається бронюання через "Дію"
Алгоритм бронювання на порталі "Дія" наступний:
* Міністерства, обласні військові адміністрації вносять до Єдиного переліку установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників;
* керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі "Дія" списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом;
* система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і чи є її дані в реєстрі "Оберіг";
* "Дія" протягом доби надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду;
* у разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання з'являється в застосунку "Резерв+".
Згодом витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" й за потреби роздрукувати. Також за бажанням документи на бронювання можуть бути подані в паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.
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