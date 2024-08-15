Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Більше половини коштів українці витрачають на харчі та ліки, лише 1,5% – на відпочинок, – дані «Приватбанку»

13:57 15.08.2024 |

Економіка

 

За перші шість місяців 2024 року через мережу державного "Приватбанку" українці сплатили 1,6 млрд покупок на суму 451 млрд грн, що на 27,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1,3 млрд оплат на 350 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що з початку 2024 року українці найбільше витрачали грошей на купівлю харчів - частка оплат в продуктових магазинах та супермаркетах в загальному обсязі безготівкових оплат українців за пів року становить 44%. Це на 1,5% менше ніж у першому півріччі 2023 року.

Далі за обсягом карткових витрат - покупка ліків та товарів для здоровʼя, яка у 2024-му в споживчому кошику українця становить 6,6%. На третьому місці - оплата в закладах громадського харчування - 6,4%.

Також витрати на одяг та взуття становлять 4,5% від обсягів безготівкових оплат українців, на паливо - 4,2%.

Серед найпопулярніших товарів та послуг, за які найбільше безготівково оплачували українці, також товари для дому (4%), електроніка та побутова техніка (3,8%), витрати на транспорт (1,5%) та відпочинок (1,4%).

За даними Національного банку, в Україні налічують 52,7 млн активних платіжних карток. Понад половина з них - у "Приватбанку" (28,2 млн). Водночас кількість платіжних терміналів становить 486 тисяч, з них "Приватбанку" належать 300 тисяч.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1382
  0,1880
 0,45
EUR
 1
 45,3055
  0,2442
 0,54

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9171  0,10 0,25 41,5114  0,11 0,27
EUR 44,9850  0,04 0,10 45,7575  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1550  0,18 0,44 41,1750  0,18 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес