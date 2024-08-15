На Закарпатті запрацював «сухий порт»

На території Берегівського району Закарпатської області розпочало роботу нове потужне підприємство - ТОВ "Термінал Чорнотисів", яке функціонує як новий мультимодальний термінал.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Закарпатської ОВА Віктор Микита, передає Укрінформ.

"Чергове нове потужне підприємство розпочало свою роботу на Закарпатті. У межах робочої поїздки на Берегівщину відвідав ТОВ "Термінал Чорнотисів", яке функціонує як новий мультимодальний термінал - так званий сухий порт", - поінформував начальник ОВА.

Він зазначив, що цей мультимодальний термінал є великим логістичним хабом на території Берегівського району.

Основна функція підприємства - здійснення перевантаження різноманітних вантажів, зокрема, не лише сільськогосподарської продукції, олії, а в перспективі також нафтопродуктів - з метою подальшого транспортування отримувачам у всіх куточках світу.

Термінал має вдале географічне розташування - поруч із кордоном з Угорщиною та Румунією.

Очільник області зауважив, що підприємство активно нарощує виробничі процеси, має намір у 2025 році в кілька разів збільшити обсяги перевантаження товарів.

Виробнича площа підприємства - 14,1 га. Загальна сума здійснених на сьогодні інвестицій становить близько 282 млн грн.

"Цей проєкт - чергове підтвердження високої довіри бізнесу до державних інституцій на Закарпатті та сприятливого економічного клімату в регіоні", - додав начальник ОВА.

Як повідомляв Укрінформ, у Вінницькій громаді будують "сухий порт", який допоможе зв'язати центральні регіони країни з портами великої Одеси та через контейнерний термінал Мостиська з країнами ЄС.