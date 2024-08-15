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АНАЛІТИКА

Американський think tank Rand співпрацюватиме з урядом у сфері економіки

23:37 14.08.2024 |

Економіка

Американський think tank Rand співпрацюватиме з урядом у сфері економіки

 

Американська аналітична організація Rand співпрацюватиме з українським Урядом щодо економічного розвитку України.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Одна з ключових американських аналітичних організацій Rand долучається до співпраці з Урядом в пріоритетних сферах економіки.

"Американська аналітична організація Rand співпрацює з політиками у США та по всій Європі з питань, пов'язаних з економікою, відновленням та реконструкцією України. Аналітична і дослідницька робота організації буде направлена на розробку експертних пропозицій, які охоплюють питання наповнення бюджету, збільшення зайнятості, розвитку експорту, підтримки бізнесу та інші сфери, які мають значний економічний ефект", - зазначив Перший заступника Міністра економіки Олексій Соболев.

Також він додає, що уряд цінує зусилля Rand та її готовність розширювати співпрацю за ключовими для України напрямами, серед яких - конфіскація заморожених російських активів, залучення іноземних інвестицій, розвиток людського капіталу та експертна підтримка.

Учасники зустрічі акцентували, що важливим фактором для стимулювання економіки є повернення українців додому і розвиток людського капіталу.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили структурні реформи в державному секторі, зокрема, в рамках Плану для Ukraine Facility, спрямованих на розвиток бізнес-клімату та підприємництва, розвиток пріоритетних секторів, що можуть забезпечити швидке економічне зростання.

Зазначається, що також йшлося про питання відновлення та реконструкції України, залучення інвесторів та міжнародного бізнесу до цього процесу, та внесок, який зі свого боку може зробити організація Rand через зовнішній аналіз.

Учасники зустрічі також акцентували на посиленні обмежувальних економічних заходів та санкційного тиску проти РФ, а також на арешті усіх російських державних активів на користь України, які стануть вагомим внеском у відновлення країни.

Повідомляється, що RAND Corporation (Research ANd Development) - американський аналітичний центр, заснований у 1948 році в Каліфорнії, США. RAND є незалежною неприбутковою організацією.

Замовниками досліджень RAND виступають уряди та урядові підрозділи різних країн, громадські організації, приватні компанії. RAND проводить дослідження в галузі оборони, тероризму, міжнаціональних стосунків, сучасних інформаційних систем тощо.

За матеріалами: Економічна правда
 

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