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АНАЛІТИКА

В Україні відбудеться перший міжнародний інвестиційний саміт оборонної індустрії

23:27 14.08.2024 |

Економіка

 

Кластер Brave1 організовує в Україні міжнародний інвестиційний саміт української оборонної індустрії Defense Tech Valley, що відбудеться на початку жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

В Україні відбудеться міжнародний інвестиційний саміт української оборонної індустрії Defense Tech Valley.

"Подія обʼєднає українських та закордонних інвесторів, виробників, урядовців, представників Сил безпеки і оборони, щоб обговорити розвиток українського defense tech-ринку та визначити пріоритетні напрями для інвестування", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на Defense Tech Valley розробники коротко презентують свої проєкти інвесторам та зможуть залучити додаткове фінансування. Інвестори - познайомляться з геймченджерами війни та зможуть дати старт найкрутішим продуктам у сфері defense tech.

Очікується, що саміт відбудеться 3-4 жовтня у Києві.
За матеріалами: Економічна правда
 

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