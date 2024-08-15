Кількість бронювань у «Дії» сягнула 160 тис.

Бізнес забронював від мобілізації через портал "Дія" понад 160 тис. працівників за місяць від початку офіційного запуску сервісу, повідомив віцепрем'єр - глава Мінцифри Михайло Федоров у середу в телеграмі.

"За місяць роботи сервісу майже 9 тис. компаній скористалися цією можливістю", - зі свого боку написала перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко у фейсбуці.

Раніше повідомлялося, що до кінця липня кількість бронювань у "Дії" досягла 76 тис., а до 5 серпня зросла до 120 тис.

Найбільш активними користувачами сервісу стали компанії з Києва та Київської області, які забронювали понад 55 тис. осіб, Дніпропетровської - 17 тис., Львівської - 14 тис., Харківської - 10 тис., Одеської - 8 тис. областей, уточнили у пресслужбі Мінцифри.

Також повідомляється, що після переведення процесу бронювання в цифрову площину середній час на отримання послуги скоротився до 15 хвилин, проти кількох тижнів раніше.

Після старту бронювання основним запитом до розробників стала виписка про бронювання, яку приймало б ТЦК або прикордонники, оскільки останні стверджують, що позначка в "Резерв+" про бронювання не є достатньою для відстрочки від мобілізації або для перетину кордону.

"У Дії цей функціонал перебуває в розробці", - як і раніше, відповідає на ці запитання "Дія" і пропонує перевіряти дані про бронювання в "Резерв+" або користуватися послугою "військово-обліковий документ" на порталі "Дія".

"Якщо працівники ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+", рекомендуємо надіслати електронне звернення на пошту підтримки застосунку "Резерв+", - також зазначає "Дія".

Раніше Мінекономіки наголошувало, що загалом ухвалено рішення про бронювання до 800 тис. осіб, тоді як Міноборони на кінець червня змогло внести в "Резерв+" дані про 340 тис. заброньованих.