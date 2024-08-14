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В Україні запустили портал відкритих вакансій у державних медзакладах
В Україні почав працювати Єдиний вебпортал вакантних посад у державних закладах охорони здоров'я. Про це повідомляє пресслужба уряду.
Законодавство вимагає використовувати портал для відбору на вакансії у державних та комунальних медзакладах, зокрема під час проведення конкурсу на посаду керівника. Ця вимога не поширюється на приватні клініки, заклади охорони здоров'я МВС, Міноборони, військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення.
На порталі можна розміщувати оголошення про вакансії в медзакладах, шукати роботу, подаватись на відкриті позиції, розміщувати оголошення про результати проведених конкурсів тощо.
Розміщувати інформацію на порталі можуть керівники та уповноважені особи медзакладів. Перед цим вони мають пройти процедуру електронної ідентифікації та створити особистий кабінет. Зареєструватись на сайті можуть і кандидати на посади.
Користування порталом - безплатне.
Інформацію про вакантну посаду заклади охорони здоров'я мають публікувати на порталі протягом 10 робочих днів з дня її появи чи вивільнення.
Єдиний вебпортал призначений для цифровізації процесу пошуку вакансій у закладах охорони здоров'я. Також посилюється контроль якості та прозорості підбору кадрів, зменшується дефіцит кадрів у сфері охорони здоров'я, усуваються корупційні ризики.
Адміністратором порталу є держпідприємство "Електронне здоров'я", яке забезпечує його технічну підтримку та консультує з технічних питань.
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