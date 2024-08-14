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АНАЛІТИКА

єЧерга: слотування для автобусів працює вже на 16 пунктах пропуску

17:53 14.08.2024 |

Економіка

 

Завдяки запуску сервісу слотування в єЧерзі на 16 пунктах пропуску 70% автобусів вдається перетнути кордон без черг.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, передає Укрінформ.

«Слотування у системі єЧерга для перетину кордону вже доступне на 16 пунктах пропуску. Це можливість бронювати час перетину кордону як для регулярних, так і нерегулярних автобусних перевізників. Завдяки цій можливості вже 70% автобусів заїжджають на пункт пропуску без потреби очікувати у фізичній черзі відповідно до попереднього онлайнзапису», - йдеться в повідомленні.

За словами заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача, також завдяки впорядкуванню руху перед пунктом пропуску вдалося зменшити час, який автобус з пасажирами проводить безпосередньо у пункті пропуску.

«Середній час проходження контрольних процедур на українському боці кордону становить близько 80 хвилин. Разом з тим, ми бачимо, над чим ще треба працювати та де варто оптимізувати процедури», - додав він.

Сьогодні опція слотування доступна на всьому українсько-румунському кордоні, 10 пунктах пропуску з Молдовою та найбільшому пункті пропуску з Польщею «Ягодин - Дорогуськ». Ще на 12 пунктах пропуску єЧерга працює без слотування, за принципом «живої черги» лише з потребою реєстрації в системі. Це потрібно для аналізу навантаження на кордон, щоб згодом масштабувати опцію слотування і на ці пункти пропуску.

Як повідомлялося, станом на липень послугою онлайн-реєстрації у системі єЧерга для перетину кордону з серпня минулого року скористалися вже 100 тис. автобусів.
 

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