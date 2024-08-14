Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у І пів.-2024 зріс на 24,4% – Держстат

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-червні
2024 року зросло на 24,4% порівняно з аналогічним періодом 2023 року -
до $13,606 млрд з $10,937 млрд, повідомила Державна служба статистики
(Держстат).
За її даними, експорт товарів з України за цей період порівняно з
першим півріччям 2023 року збільшився на 0,3% - до $19,589 млрд, імпорт -
на 9%, до $33,205 млрд.
Держстат уточнив, що у червні порівняно з травнем поточного року
сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 6,3% – до $3,2 млрд,
імпорту – на 3,8%, до $5,838 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в червні-2024 було
від’ємним і становило $2,637 млрд, попереднього місяця воно також було
від’ємним - $2,653 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту за шість місяців 2024 року становив 0,59 (у січні-червні 2023 року – 0,64).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 223 країн світу.
Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-червні 2024р.*
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, І пів. 2024 до І півр. 2023, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, І пів. 2024 до І пів. 2023, %
| Загалом
| 19598.4
| 100.3
| 33204.8
| 109
| Тварини, продукти тваринного походження
| 778.6
| 112.9
| 697
| 109.5
| Продукти рослинного походження
| 6626.8
| 98.3
| 1219.3
| 100.8
| - зернові культури
| 5263.4
| 98.5
| 70.2
| 84.4
| Жири тваринного та рослинного походження
| 3078.8
| 107.3
| 126.7
| 116.2
| Готові харчові продукти
| 1906.5
| 123
| 1695.3
| 112.1
| Мінеральні продукти
| 1890.1
| 151.4
| 4381.9
| 73.5
| Паливо мінеральне; нафта та продукти її переробки
| 101.5
| 42.9
| 4246.6
| 72.7
| Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема:
| 479.3
| 104.3
| 4065.4
| 107.4
| Фармацевтична продукція
| 154
| 120
| 1183.7
| 119.2
| Добрива
| 6.8
| 65.1
| 576.5
| 79.8
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 169.4
| 106.3
| 1917.1
| 109.6
| Шкіряна сировина
| 22.6
| 48.8
| 127.2
| 101.2
| Деревина та вироби з неї
| 706.7
| 86
| 112.6
| 119.4
| Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів
| 112.2
| 89.8
| 459.9
| 116.3
| Текстильні матеріали та вироби
| 104.5
| 50.4
| 1133.6
| 99.2
| Взуття
| 22.9
| 52.4
| 226.6
| 101.4
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 161
| 106.1
| 349
| 112.3
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 6.2
| 71.4
| 31.6
| 62.2
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 2131.6
| 100.1
| 1920.1
| 129.8
| - чорні метали
| 1464.6
| 103.3
| 735.4
| 121
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 732.4
| 48.7
| 6281.6
| 120.5
| Реактори ядерні, казани, машини
| 366.3
| 71.5
| 3027.6
| 135.3
| Електричні машини
| 366
| 36.9
| 3254
| 109.3
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби
| 192.8
| 109.8
| 4602.7
| 139
| Засоби наземного транспорту, окрім залізниці
| 45.2
| 77.7
| 3887.2
| 129.5
| Прилади та апарати оптичні, фотографічні
| 42.6
| 91.4
| 819.9
| 137.7
| Різні промтовари
| 379.9
| 75.8
| 501.3
| 121.5
| Товари мистецтва
| 1.5
| 274.9
| 1.1
| 884.5
| Товари, придбані у портах
| 0.4
| 108.9
| 22.2
| 89.7
Дані: Держстат України.
*- Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій
Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися)
бойові дії.