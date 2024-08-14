Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у І пів.-2024 зріс на 24,4% – Держстат

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-червні 2024 року зросло на 24,4% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до $13,606 млрд з $10,937 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, експорт товарів з України за цей період порівняно з першим півріччям 2023 року збільшився на 0,3% - до $19,589 млрд, імпорт - на 9%, до $33,205 млрд.

Держстат уточнив, що у червні порівняно з травнем поточного року сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 6,3% – до $3,2 млрд, імпорту – на 3,8%, до $5,838 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в червні-2024 було від’ємним і становило $2,637 млрд, попереднього місяця воно також було від’ємним - $2,653 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту за шість місяців 2024 року становив 0,59 (у січні-червні 2023 року – 0,64).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 223 країн світу.



Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-червні 2024р.*

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, І пів. 2024 до І півр. 2023, % Імпорт, млн $ Імпорт, І пів. 2024 до І пів. 2023, % Загалом 19598.4 100.3 33204.8 109 Тварини, продукти тваринного походження 778.6 112.9 697 109.5 Продукти рослинного походження 6626.8 98.3 1219.3 100.8 - зернові культури 5263.4 98.5 70.2 84.4 Жири тваринного та рослинного походження 3078.8 107.3 126.7 116.2 Готові харчові продукти 1906.5 123 1695.3 112.1 Мінеральні продукти 1890.1 151.4 4381.9 73.5 Паливо мінеральне; нафта та продукти її переробки 101.5 42.9 4246.6 72.7 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема: 479.3 104.3 4065.4 107.4 Фармацевтична продукція 154 120 1183.7 119.2 Добрива 6.8 65.1 576.5 79.8 Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 169.4 106.3 1917.1 109.6 Шкіряна сировина 22.6 48.8 127.2 101.2 Деревина та вироби з неї 706.7 86 112.6 119.4 Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів 112.2 89.8 459.9 116.3 Текстильні матеріали та вироби 104.5 50.4 1133.6 99.2 Взуття 22.9 52.4 226.6 101.4 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 161 106.1 349 112.3 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 6.2 71.4 31.6 62.2 Недорогоцінні метали та вироби з них 2131.6 100.1 1920.1 129.8 - чорні метали 1464.6 103.3 735.4 121 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 732.4 48.7 6281.6 120.5 Реактори ядерні, казани, машини 366.3 71.5 3027.6 135.3 Електричні машини 366 36.9 3254 109.3 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби 192.8 109.8 4602.7 139 Засоби наземного транспорту, окрім залізниці 45.2 77.7 3887.2 129.5 Прилади та апарати оптичні, фотографічні 42.6 91.4 819.9 137.7 Різні промтовари 379.9 75.8 501.3 121.5 Товари мистецтва 1.5 274.9 1.1 884.5 Товари, придбані у портах 0.4 108.9 22.2 89.7

Дані: Держстат України.

*- Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.