Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Споживчі настрої українців покращилися вперше за кілька місяців

15:54 14.08.2024 |

Економіка

Споживчі настрої українців покращилися вперше за кілька місяців

 

За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у липні 2024 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 7,3 пункти та становить 70,1 п. Зросли усі складові індикатора.

У липні 2024 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 70,1 п., що на 7,3 п. вище за показник червня.

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 53,8 п., що на 2,9 п. вище за рівень цього показника у червні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) зріс на 1,8 п. та становить 49 п.;
- індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 4,1 п. та становить 58,6 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у липні зріс на 7,3 п. та складає 80,9 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 75,2 п., що на 5,5 п. вище за рівень цього показника у червні;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 9,8 п. та складає 65,9 п.;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зріс на 6,5 п. порівняно з минулим місяцем та складає 101,6 п.

У липні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 0,7 п. та складає 125 п. Індекс інфляційних очікувань залишився на рівні попереднього місяця. Індекс девальваційних очікувань зріс на 2,8 п. та складає 169,8 п.

«Після кількамісячного падіння усіх ключових показників споживчої впевненості, ми бачимо тенденцію до відновлення у липні 2024 року. У липні ми спостерігаємо значиме підвищення як споживчих настроїв населення, так і більш позитивну оцінку економічних очікувань. Індекс поточного становища без значущих змін, і в цілому співставний з аналогічним періодом минулого року.» - коментують аналітики Info Sapiens.

Споживчі настрої українців покращилися вперше за кілька місяців
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3464
  0,0634
 0,15
EUR
 1
 45,1957
  0,0899
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0181  0,06 0,14 41,6250  0,06 0,14
EUR 44,9404  0,16 0,36 45,7200  0,19 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3350  0,01 0,02 41,3550  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес