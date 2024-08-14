Споживчі настрої українців покращилися вперше за кілька місяців

За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у липні 2024 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 7,3 пункти та становить 70,1 п. Зросли усі складові індикатора.

У липні 2024 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 70,1 п., що на 7,3 п. вище за показник червня.

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 53,8 п., що на 2,9 п. вище за рівень цього показника у червні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) зріс на 1,8 п. та становить 49 п.;

- індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 4,1 п. та становить 58,6 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у липні зріс на 7,3 п. та складає 80,9 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 75,2 п., що на 5,5 п. вище за рівень цього показника у червні;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 9,8 п. та складає 65,9 п.;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зріс на 6,5 п. порівняно з минулим місяцем та складає 101,6 п.

У липні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 0,7 п. та складає 125 п. Індекс інфляційних очікувань залишився на рівні попереднього місяця. Індекс девальваційних очікувань зріс на 2,8 п. та складає 169,8 п.

«Після кількамісячного падіння усіх ключових показників споживчої впевненості, ми бачимо тенденцію до відновлення у липні 2024 року. У липні ми спостерігаємо значиме підвищення як споживчих настроїв населення, так і більш позитивну оцінку економічних очікувань. Індекс поточного становища без значущих змін, і в цілому співставний з аналогічним періодом минулого року.» - коментують аналітики Info Sapiens.