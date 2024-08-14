Фінансові новини
- |
- 14.08.24
- |
- 18:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Споживчі настрої українців покращилися вперше за кілька місяців
15:54 14.08.2024 |
За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у липні 2024 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 7,3 пункти та становить 70,1 п. Зросли усі складові індикатора.
У липні 2024 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 70,1 п., що на 7,3 п. вище за показник червня.
Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 53,8 п., що на 2,9 п. вище за рівень цього показника у червні. Складові цього індексу зазнали таких змін:
- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) зріс на 1,8 п. та становить 49 п.;
- індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 4,1 п. та становить 58,6 п.
Індекс економічних очікувань (ІЕО) у липні зріс на 7,3 п. та складає 80,9 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:
- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 75,2 п., що на 5,5 п. вище за рівень цього показника у червні;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 9,8 п. та складає 65,9 п.;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зріс на 6,5 п. порівняно з минулим місяцем та складає 101,6 п.
У липні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 0,7 п. та складає 125 п. Індекс інфляційних очікувань залишився на рівні попереднього місяця. Індекс девальваційних очікувань зріс на 2,8 п. та складає 169,8 п.
«Після кількамісячного падіння усіх ключових показників споживчої впевненості, ми бачимо тенденцію до відновлення у липні 2024 року. У липні ми спостерігаємо значиме підвищення як споживчих настроїв населення, так і більш позитивну оцінку економічних очікувань. Індекс поточного становища без значущих змін, і в цілому співставний з аналогічним періодом минулого року.» - коментують аналітики Info Sapiens.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Голова АМКУ Кириленко отримав підозру у незаконному збагаченні на 56 мільйонів
|Прокуратура Німеччини не коментує дані про ордер на арешт українця за підрив «Північного потоку»
|ЗМІ: Німеччина видала ордер на арешт українця за підрив «Північного потоку»
|Україна контролює 74 населені пункти в Курській області, - Сирський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні запустили портал відкритих вакансій у державних медзакладах
|Чотири міжнародні корпорації отримали пільги на українській митниці за програмою АЕО
|єЧерга: слотування для автобусів працює вже на 16 пунктах пропуску
|USDA прогнозує зростання виробництва та експорту української пшениці
|В Україні зросли заготівельні ціни на молоко
|Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у І пів.-2024 зріс на 24,4% – Держстат
Бізнес
|У Google Wallet тепер можна зберігати практично все, але поки лише у США
|Визначення фільмів та серіалів через TikTok стане набагато простішим через функцію Spotlight
|X тепер дозволяє правильно сортувати відповіді на iPhone
|Новий MediaTek Dimensity 9400 обіцяє на 30% кращу продуктивність
|Нові процесори Arrow Lake від Intel матимуть на 100 Вт менше енергоспоживання при високих частотах, ніж i9-14900KS
|Instagram дозволив публікувати до 20 фото та відео в одній публікації
|Сонячні панелі на будь-якій поверхні: новий світлопоглинальний матеріал у 150 разів тонший за кремнієву пластину