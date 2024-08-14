Через «Дію» в сервісних центрах Пенсійного фонду тепер можна ділитися ще двома документами

Пенсійний фонд України спільно з Міністерством цифрової трансформації України розширили можливості використання документів із мобільного застосунку "Дія". Так, механізм використання документів доповнено електронними копіями свідоцтва про народження та реєстраційного номера платника податків (РНОКПП), які є аналогом паперових документів.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Відтепер за наявності свідоцтва про народження та податкового номера в "Дії" для отримання послуг у сервісних центрах Пенсійного фонду України можна не брати з собою не тільки ID-карту, а й ці документи.

Щоб скористатись можливістю шерингу, достатньо відкрити свої цифрові документи в застосунку "Дія", натиснути на необхідний документ та обрати штрихкод, продиктувати працівнику сервісного центру 13-значний код та підтвердити запит на передачу даних у "Дії" до Пенсійного фонду України.

Після цього цифрова копія документа автоматично завантажується в інформаційну систему Фонду - і працівник сервісного центру може використовувати її для подальшого опрацювання.

Шеринг цифрових документів може бути корисний при:

* призначенні/перерахунку пенсій, субсидій, пільг, страхових виплат;

* призначенні соціальних послуг;

* розв'язанні всіх питань щодо виплати призначених коштів (зміні способу виплати, зміні банківських реквізитів, переведенні пенсійної виплати за новим місцем проживання, поновленні виплати пенсії);

* виправленні/уточненні персональних даних у реєстрі застрахованих осіб;

* оформленні та отриманні пенсійного посвідчення;

* отриманні довідок (ОК-5,ОК-7), витягів з електронного реєстру листків непрацездатності, інших документів;

* оформленні допомоги на поховання тощо.