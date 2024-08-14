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єВідновлення оновили, щоб прискорити та спростити оформлення документів
23:28 13.08.2024 |
До державної програми єВідновлення внесли оновлення, щоб прискорити та спростити процес оформлення документів для отримання компенсації на ремонт пошкодженого Росією житла. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Тепер під час заповнення заяви на компенсацію через застосунок або портал Дія можна одразу замовити довідку про несудимість. Цей документ необхідний для підтвердження, що особа, яка претендує на компенсацію, не вчиняла злочинів проти основ національної безпеки.
Раніше перевірка цієї інформації була одним із тривалих етапів у роботі комісій місцевої влади, яка визначає суму виплати. Тепер цей процес автоматизовано і час очікування рішення комісії суттєво скоротиться.
Отримання довідки про несудимість через Дію безплатне і займає кілька хвилин, оскільки інформація генерується з реєстрів.
Друге оновлення - виплати за програмою єВідновлення відтепер можуть отримати законні представники власників пошкодженого житла.
Це стосується випадків, коли одноосібним власником пошкодженого майна є неповнолітні чи недієздатні особи, яким призначено опікуна.
Щоб подати заяву, необхідно звернутися до ЦНАПу та надати документи, які підтверджують, що людина є законним представником. У такому разі кошти будуть зараховані на картку єВідновлення, відкриту на ім'я законного представника.
Програма єВідновлення розпочала роботу у травні 2023 року. За цей час 65 000 сімей отримали кошти для ремонту пошкодженого житла на 7 млрд грн. Також 9000 сімей отримали житлові сертифікати, а 3000 вже придбали за них нові будинки.
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