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АНАЛІТИКА

В е-кабінеті водія для бізнесу вже зареєструвалися понад 1000 компаній

22:55 13.08.2024 |

Економіка

 

В електронному кабінеті водія для бізнесу з моменту запуску послуги вже зареєструвалося понад 1000 юридичних компаній.

Про це поінформував Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ, передає Укрінформ.

"З початку запуску у Кабінеті водія для бізнесу зареєструвались і скористались послугами понад одна тисяча юридичних компаній. Інноваційний онлайн-сервіс зручний у користуванні та стає все більш популярним", - заявили у ГСЦ.

Зазначається, що е-кабінет водія для бізнесу успішно функціонує майже 3 місяці.

"За цей час через онлайн-функціонал було подано майже 6 тисяч заявок на призначення належного користувача, з них успішно призначено понад 3500. Ці дані свідчать про те, що Кабінет водія для бізнесу демонструє свою ефективність і успішно використовується юридичними компаніями", - поінформували у МВС.

У електронному кабінеті водія для бізнесу доступна низка функцій: перегляд автопарку компанії (система відображає марку, номер авто, страховий поліс і належного користувача); призначення належного користувача (система дозволяє призначати відповідальних осіб для кожного транспортного засобу): призначення відповідальної особи за ведення кабінету юридичної особи (1 користувач); отримання інформації про статус замовлених послуг.

"Аби скористатись перевагами онлайн-функціонала для бізнесу, спочатку необхідно зареєструватись. Для цього потрібно пройти авторизацію під електронною печаткою підприємства. Після входу в систему, власники мають можливість призначити адміністратора, який буде керувати кабінетом від імені компанії", - зазначили у ГСЦ.

Щоб призначити належного користувача у е-кабінеті водія для бізнесу, відповідальна особа обирає у цьому кабінеті водія для бізнесу транспортний засіб, заповнює необхідні дані та підписує заявку. Згодом фізична особа, яку призначають належним користувачем, погоджує дані у своєму е-кабінеті водія.

Ця заявка опрацьовується сервісним центром МВС, після чого у е-кабінеті водія для бізнесу оновиться статус.

Як повідомлялося, в Україні з 14 травня запрацював електронний кабінет водія для бізнесу.

Кабінет водія для бізнесу реалізовано у співпраці Головного сервісного центру МВС із ДП "ІНФОТЕХ".
 

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