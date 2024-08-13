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Реалізація Нацплану розвитку ВДЕ передбачає $20 млрд інвестицій – Міненерго
16:02 13.08.2024 |
Реалізація затвердженого урядом Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2030 року потребує $20 млрд інвестицій, передає Енергореформа.
Про це повідомило Міністерство енергетики.
"Відповідно до плану, частка ВДЕ у валовому кінцевому споживанні енергії у 2030 році становитиме 27%, а саме, в системах теплопостачання та холодопостачання - 33%; у виробництві електроенергії - 29%; у транспортному секторі - 17%", - йдеться в його повідомленні на сайті 13 серпня.
Воно додало, що згідно з планом, нові потужносі ВДЕ в електроенергетиці мають зрости до 2030 року на 10 ГВт.
Зазначається, що Нацплан з розвитку відновлюваної енергетики є доповненням до Національного плану з енергетики та клімату (НПЕК) та визначає траєкторії її розвитку за секторами до 2030 року з урахуванням політик та заходів, визначених НПЕК.
Як повідомляла агентство "Інтерфакс-Україна", Кабінет міністрів на засіданні 13 серпня затвердив Національний план дій щодо відновлюваної енергетики на період до 2030 року та план заходів щодо його виконання.
"Документ чітко корелюється з європейськими нормами та стандартами. Він спрямований на те, щоб до 2030 року довести частку "зеленої" енергетики у валовому кінцевому споживанні до 27%", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
За його словами, план передбачає 38 заходів, прописує індикатори виконання та визначає відповідальних.
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