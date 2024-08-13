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В Україні запустять електронний містобудівний кадастр на державному рівні, – уряд ухвалив постанову

15:59 13.08.2024 |

Економіка

 

В Україні невдовзі запрацює Містобудівний кадастр на державному рівні (МБКД), який дасть змогу всім муніципалітетам, органам архітектури та архітекторам працювати в єдиній цифровій системі.

Відповідну постанову вже ухвалив Кабінет Міністрів, Кадастр запрацює через місяць після набуття нею чинності, повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Це важливий крок для швидкої та прозорої відбудови країни. МБКД сприятиме прозорості та захисту галузі від махінацій, адже акумулює всю містобудівну інформацію, документи та процедури їх погодження в електронному вигляді. Також він має зручний доступ для користувачів. Це допоможе пришвидшити процеси будівництва та розбудови інфраструктури", - пояснили у міністерстві.

Запровадження МБКД передбачає такі корисні зміни для будівельників, держави та громадян:

* пришвидшує отримання інформації для видання дозвільних документів, проєктування та будівництва, відкриває геодані на електронній карті;

* прискорює процедури будівництва й зменшує конфлікти в галузі завдяки можливості швидко перевірити право будувати обʼєкт у певній місцевості;

* унеможливлює втрати або підробки містобудівної інформації;

* відкриває громадянам доступ до містобудівної документації, процедури її розробки, погодження та обговорення.

Водночас у Мінцифри зауважили, що на період воєнного стану доступ до низки геоданих кадастру буде обмежено, проте знайти та перевірити основну актуальну інформацію щодо містобудівництва стане легше.

Як повідомлялося, наразі в Україні завершується розробка та впровадження двох складових електронного містобудівного кадастру України - Єдиного державного реєстру адрес та Єдиного державного реєстру будівель та споруд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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